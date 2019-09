Naomi Campbell se declara culpable de agresión

Naomi Campbell se declaró culpable el viernes de agredir a dos policías durante un incidente en el aeropuerto de Heathrow.



La supermodelo británica, conocida por su comportamiento tempestuoso y frecuentes confrontaciones con su personal, enfrenta multas sustanciales y hasta seis meses de cárcel de imponérsele la sentencia más severa.



La fiscal Melanie Parrish dijo a la corte que Campbell tomó un vuelo en primera clase de British Airways, de Londres a Los Angeles, cuando alguien le informó que una de sus maletas, junto a las de otros pasajeros, no fueron cargadas al avión.



Relató que el capitán del avión salió a explicarle a Campbell la situación, pero que la modelo se puso agresiva y se negó a escuchar, usando su teléfono celular para pedir ayuda.



Parrish declaró que Campbell dijo obscenidades en el teléfono y luego exigió que la trasladaran a otro vuelo.



''Denme otro vuelo, llamen a la prensa, llamen a mi abogado'', dijo la modelo, según la fiscalía.



Entonces atacó al policía que la esposó y retiró del avión, indicó Parrish.



El incidente ocurrió poco después de la apertura del nuevo Terminal 5 en Heathrow, que no funcionó adecuadamente en un principio resultando en muchas cancelaciones y pérdida de maletas.



Campbell, de 38 años, llegó la mañana del viernes al tribunal en un Mercedes con chofer y de inmediato fue abordada por los paparazzi. No hizo declaraciones en la corte más allá de confirmar su nombre y dirección, y su abogado presentó su declaración de culpabilidad.



Enfrentaba seis cargos incluidos atacar a agentes de policía y usar lenguaje ofensivo al dirigirse al personal de la cabina, además de conducta desordenada e intentar patear a los policías que la bajaron del avión.



Su vocero, Alan Edwards, dijo fuera de la corte que Campbell lamentaba el incidente y estaba deseosa de contar su versión de la historia.



En el pasado, Campbell ha sido acusada de arrojarle objetos a sus empleadas.



El año pasado fue sentenciada a una semana de servicio comunitario en Nueva York tras admitir ''agresión física'' contra una empleada doméstica chilena a la que le arrojó un teléfono celular tras no encontrar un par de jeans.



Previamente acordó tomar un curso de ''control de la ira'' tras un ataque similar a una empleada en Canadá que dijo la modelo le lanzó un celular y la amenazó con echarla de un vehículo en movimiento.



Otros empleados han acusado y demandado a Campbell, una de las modelos mejor pagadas del mundo.