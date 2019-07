Roselyn Sánchez en Nicaragua

La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez y el actor estadounidense Eric Winter, desde el jueves por la noche se encuentran en Nicaragua cumpliendo con el papel de “Embajadores de la Sonrisa”, en apoyo a la organización Operación Sonrisa.



Ambos se despojaron de todo el glamour de estrellas y visitaron con actitud sencilla y gran interés las instalaciones del hospital infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, para conocer personalmente la causa a la que apoyan.



Desde hace dos semanas Sánchez se involucró en Los Ángeles con la organización y “es la primera misión de la que yo puedo ser parte -en Nicaragua-“, dijo la actriz de la serie de televisión policial "Without a Trace" y que ha participado en docenas de películas como “Rush Hour 2” junto a Jackie Chan, “Boat Trip” a la par de Cuba Gooding jr. y “Chasing Papi”, con Sophia Vergara.



Dispuesta a ayudar



El trabajo en pro de la niñez no es algo ajeno a Sánchez, en su país natal la escultural actriz tiene una fundación denominada Caritas Alegres, a través de la cual “trabajo con niños abusados”. Agregó que la labor de Operación Sonrisa le parece encomiable pues da la oportunidad a niños con malformaciones faciales, específicamente con Labio y Paladar Hendido, de recuperar sus sonrisas. “Si con mi participación puedo ayudar me pongo más que dispuesta hacerlo”, expresó.



Cabe mencionar que tanto Sánchez como Winter, además de donar su tiempo, asumieron todos los gastos de su estadía en nuestro país. “Esta es una cosa que se hace de caridad, para mí sería imposible decir quiero ser parte de una fundación, que quiero ayudar; pero ‘páguenmelo todo’; eso no tiene ningún tipo de sentido. Yo prefiero que el dinero que cuesta un pasaje y un hotel lo pongan mejor para las operaciones y para la organización”.



La puertorriqueña además expresó su disposición de apoyar otras causas benéficas en nuestro país y la región centroamericana, pese a que aclaró no conocer muchos detalles de las tragedias que enfrentamos producto de los fenómeno naturales que han dejado a cientos de familias en situaciones críticas.