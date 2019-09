Unesco publica libro

Bajo los prestigiosos sellos editoriales de la Unesco y de la Universidad Javeriana de Colombia, se publicó el libro “La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998”, del escritor nicaragüense Carlos Tünnermann Bernheim.



Se trata de una obra de 526 páginas que se dio a conocer en junio de este año, cuya coordinación y edición la Unesco confió al académico Dr. Carlos Tünnermann Bernheim, y que sirvió de base para los debates de la Conferencia Regional sobre la Educación Superior CRES-2008, celebrada recientemente en Cartagena de Indias, Colombia.



Once especialistas

El libro comprende una introducción a cargo del Dr. Tünnermann y once ensayos escritos por once especialistas en educación superior, entre ellos los doctores Axel Didriksson (México), Hebe Vessuri (Venezuela), Francisco López Segrera (Cuba), José Dias Sobrinho (Brasil), Marcela Mollis (Argentina), Javier de la Garza (México), Marco Antonio Díaz (Brasil), Carmen García Guadilla (Venezuela), Eduardo Aponte (Puerto Rico) y Manuel Ramiro Muñoz (Colombia).



Los aspectos principales de la problemática de la Universidad son abordados en esta obra, tales como: cambios y reformas en la educación superior, evaluación y acreditación, pertinencia social, impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior, la internacionalización y la cooperación interuniversitaria, el financiamiento y la sociedad del conocimiento.



“Para mí es un gran honor que la Unesco me escogiera para coordinar la edición de este libro y seleccionar a grandes especialistas en la educación superior. Pienso que éste es uno de mis aportes más significativos para el desarrollo de la educación superior de nuestro continente”, expresó el Dr. Tünnermann.



Sobre el autor

Carlos Tünnermann Bernheim ha sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua por tres períodos; fue ministro de Educación (1979-1984), miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco (1990-1994), Consejero Especial del Director General de la Unesco, Doctor “Honoris Causa” en Humanidades por la Universidad Nacional “Pedro Henríquez Ureña”, de Santo Domingo, República Dominicana, y Doctor “Honoris Causa” en Educación por la Universidad Politécnica (Upoli) de Nicaragua.



Actualmente es el presidente del Centro Nicaragüense de Escritores, y al mismo tiempo es autor de numerosos libros sobre educación superior y literatura.