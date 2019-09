Miranda con Bosé

El grupo argentino Miranda, que ofreció un concierto en República Dominicana ayer viernes, confesó que entre sus planes de grabación está el hacer algún tema con cantantes como Miguel Bosé.



“Nos gustaría cantar con Miguel Bosé, Paquita La del Barrio, Juan Gabriel. No nos proponemos como algo obligatorio, sino que surge como algo de una amistad, porque hay buena onda”, coincidieron los integrantes de Miranda.



El grupo, que ha tomado influencias de artistas como María Daniela o Mika, pero más aún de la época de los 80’s con grupos como Twister Sisters, comentó que nació de haber probado suerte en varias agrupaciones anteriores. “Nos juntamos como se junta la gente, como magia. Venimos de trabajar en distintas bandas que nunca tuvieron éxito, y nos juntamos sin la esperanza de que pase nada, y de repente empezó a suceder todo”, dijo Alejandro, vocalista de la agrupación.



Esta noche el grupo ofrecerá un show por primera vez en territorio dominicano, con su tercera producción: “El disco de tu corazón”. “Es una explosión de color y de ropa; nos vestimos, nos maquillamos para que sea un show increíble, para que la gente se divierta mucho y sea una fiesta, tanto arriba del escenario como abajo”, adelantó Lolo Fuentes al hacer referencia a la puesta en escena de su concierto.



“La guitarra de Lolo” sonará acompañando el falsete de Ale, el bajo de Monoto y la voz de Juli, quienes se posicionan ahora como parte de un movimiento musical que ha sido definido como electro pop o synthpop, y en el que las melodías especiales y las letras simpáticas y divertidas como El profe y Don, se mezclarán con otras melancólicas y románticas. “Las fórmulas se generan solas. Si llegas con algo muy pensado, generalmente no funciona. Simplemente es química, me parece, de juntarnos entre nosotros; nos llevamos bien, nos queremos mucho y nos divertimos mucho en vivo y lo pasamos bien”, dijeron los miembros de Miranda.



Los argentinos tienen listos dos temas nuevos para un nuevo material discográfico: “uno es un reggaeton cumbia, y el otro es una canción que se llama ‘Mi propia vida’, que es un tema bien social”, concluyeron.



