La contienda mundial de la belleza, Miss Universo, comenzó con la llegada de Miss Guam, Sierra Robertson, y se espera que la última candidata en llegar sea Miss Holanda, Charlotte Labee.



Nuestra bella delegada, Thelma Rodríguez, Miss Nicaragua 2008, piso suelo vietnamita la pasada madrugada del martes 17 de junio (hora local), siendo la última en llegar del grupo de delegadas de ese día.



Oficialmente el certamen dio inicio el viernes 20, en la noche, con una Cena de Bienvenida para las candidatas, en la ciudad de Ho Chi Minh.



Thelma fue recibida a las dos de la mañana por una delegación de Miss Universo en el Aeropuerto Tan Son Naht de esta ciudad, y luego fue conducida al hotel sede para descansar, aunque no por mucho tiempo, ya que debido al cambio de horario --jet lag--, Thelma nos cuenta que abrió los ojos a las cinco de la mañana.



Antes de llegar a Vietnam, Thelma hizo primero escala en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, donde pasó la noche, y luego tomó un vuelo a Corea, que demoró 16 horas. El último trecho fue de Corea a Vietnam, que duró tres horas.



La compañera de cuarto de Thelma en Vietnam es la delegada de Paraguay, Giannina Rufinelli, con quien han comenzado una bonita relación. “Miss Paraguay es súper tranquila, nos llevamos bien; creo que mejor compañera de cuarto no pude haber tenido”, dijo Thelma.



En la mañana del miércoles, Thelma recibió la banda oficial con el nombre de Nicaragua, y se entalló la ropa de presentación del show (escogió un traje cocktail color rojo), al igual que el traje de baño oficial (dos piezas, color naranja). Luego realizó las primeras fotografías oficiales en traje de baño y traje de noche.



Para la sesión de fotografías en traje de noche, Thelma decidió lucir un traje de gala también color anaranjado, diseñado por Soraya Membreño. Nos comentó que las fotos están “espectaculares”.



Desde Vietnam, Thelma prometió comunicarse directamente por medio del foro de missnicaragua.com, en el cual ya escribió su primer mensaje, el cual terminó con: “Amigos, no me olviden, estén siempre pendientes de todo, que yo en cada momento que puedo los voy a saludar”.



En la primera semana de competencia, del 17 al 24 de junio, las delegadas permanecerán en la ciudad de Ho Chi Minh, cumpliendo una serie de actividades, incluyendo eventos para recaudar fondos para causas benéficas de este país asiático. Luego, del 25 al 29, serán divididas en grupos para visitar diferentes puntos de interés turístico en Vietnam, para grabar segmentos que serán transmitidos por televisión durante el evento final. El 29 de junio todas las candidatas terminarán la semana en la ciudad playera de Nha Trang, donde se llevará a cabo la final de la contienda.



Las fechas importantes son la competencia en trajes típicos de hoy domingo 22 de junio, la competencia preliminar el martes 8 de julio y la competencia final el lunes 14 de julio, a las 8:00 a.m. (hora local).



En Nicaragua el certamen será transmitido el domingo 13 de julio en la noche, por el Canal 2.



Colaboración Marcio Tellería.