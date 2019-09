El Potrillo” enloquece a las argentinas

El cantante mexicano Alejandro Fernández, enloqueció a más de seis mil fans que se dieron cita el viernes por la noche en el Estadio Luna Park de esta ciudad, no sin antes obsequiar besos y abrazos a más de un centenar de mujeres que se ganaron en un programa radiofónico el derecho a saludarlo.



“El Potrillo”, además de deleitar a las argentinas con sus canciones y con la música mexicana, produjo hasta lágrimas en muchas de ellas, mismas que fueron correspondidas con una caricia afuera de su camerino.



Alejandro Fernández, quien llegó procedente de Paraguay, donde cantó para más de 10 mil personas, no sólo festejó haber regresado a Argentina con su tour “Viento a favor”, sino también por recibir un Disco de Oro por las más de 20 mil copias vendidas en este país, del que partirá hacia Chile para ofrecer dos conciertos el 4 y 5 de julio.



Los conciertos previstos en Argentina tuvieron algunos cambios de fechas, debido al retraso en el traslado del equipo de más de 30 toneladas de peso desde Paraguay.



“Gracias Buenos Aires por pasar esta noche conmigo. Aquí nació el concepto de esta gira y de este disco: ‘Viento a favor’. Ahora regreso para darles un espectáculo muy especial, así como ustedes me dan la satisfacción de ver cómo cantan los temas de mi tierra. Me dan una respuesta que me hace sentir en casa”, dijo.



