Carmen Campuzano en rehabilitación

No cabe duda que a la ex modelo mexicana, Carmen Campuzano, le llueve sobre mojado. Primero, su apasionado romance con el actor Andrés García llegó a su fin; luego, fue atacada por un supuesto virus que desfiguró su rostro y la obligó a abandonar las pasarelas; después, fue arrollada por un automóvil y permaneció hospitalizada por semanas; posteriormente fue internada por problemas de drogadicción y fue alejada de sus dos hijas.



Pero la historia no termina ahí, ya que después de haber superado su adicción a las drogas y de intentar retomar su carrera como modelo y cantante, el calvario de Campuzano continúa. El pasado mes de mayo Campuzano recayó, y esta vez permanecerá recluida en una clínica de rehabilitación debido a una severa congestión alcohólica.



“Tendrá que estar internada de seis a 18 meses”, dijo en exclusiva a Peopleenespanol.com su hermano Daniel Campuzano. “Su caso es difícil. Espero que ella acepte quedarse el año y medio completo para que ahora sí tenga una recuperación duradera”.



Y para fortuna de la familia y, sobre todo, de las hijas de Campuzano, todo indica que al parecer así será, pues el personal de la clínica en donde se encuentra recluida la actriz, asegura que está muy motivada y que está cooperando para su pronta recuperación.



“Ninguno de nosotros sabe en dónde está la clínica; Carmen no nos puede ver ni a nosotros ni a sus hijas”, declaró Daniel. “Pero es lo mejor. Nosotros nos enteramos a través del ‘padrino’ --persona que se encarga de la ex modelo en el interior de la clínica-- que ella cada día está mucho mejor”.



Y esa incipiente mejoría no podría ser posible sin el apoyo del diputado --y novio de la actriz Marlene Favela-- Jorge Kahwagi, quien junto con el boxeador Julio César Chávez ha costeado todos los gastos de la recuperación de Campuzano.



“Jorge decidió ayudar a mi hermana porque la conoce desde hace tiempo”, dijo Daniel.



“Él es quien ha pagado absolutamente todo; sabe que la situación de ella no es fácil, pagó la clínica y todo lo que ella necesita; ha sido una gran ayuda”.



Esperemos que en esta ocasión Campuzano no eche en saco roto el apoyo de su familia, al igual que la ayuda que estos dos boxeadores mexicanos le han brindado.



