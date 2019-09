Si Amy no escarmienta podría perder la voz

Amy Winehouse tiene principios de enfisema y daños en los pulmones ocasionados por fumar crack de cocaína y cigarrillos, dijo su padre a un diario británico.



Mitch Winehouse, citado por el Sunday Mirror el domingo, indicó que su hija el ritmo cardiaco de su hija es irregular y que los médicos le han advertido que tendrá que usar una máscara de oxígeno a menos que deje de fumar.



''Los doctores le han dicho que si vuelve a fumar drogas, no solamente arruinará su voz, sino que la van a matar'', dijo Mitch Winehouse, según la publicación. ''Tiene nódulos alrededor del pecho y marcas obscuras. Su capacidad pulmonar es de 70 por ciento''.



La diva del soul de 24 años colapsó en su casa en Londres el lunes de la semana pasada luego de firmar autógrafos para un grupo de seguidores y fue trasladada a un hospital de la ciudad para someterse a exámenes. Pasó toda la semana internada.



La cantante aún tiene programado dar un concierto el viernes en esta capital para celebrar el 90o cumpleaños del premio Nobel sudafricano Nelson Mandela y planea participar en el festival de música de Glastonbury al día siguiente.



Mitch Winehouse afirmó que sería bueno que su hija cumpla con las presentaciones. ''Cuando ha estado inactiva en el trabajo es cuando realmente comienzan los problemas. Los médicos han dicho que clínicamente no hay ninguna razón por la que no pueda presentarse en Glastonbury'', dijo el padre, según el periódico.



También pidió a los amigos de su hija que consumen drogas que se alejen de ella. ''¿Qué esperanza tiene si la gente está drogándose a su alrededor?'', señaló.



Chris Goodman, vocero de Amy Winehouse, dijo que ''si eso es lo que dice Mitch, eso es lo que dice. Suena correcto''. Mitch Winehouse no pudo ser ubicado de inmediato.