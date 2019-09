Recordando a “Albita”

Colaboración



Los estudiantes del segundo año de la carrera de comunicación social de la Universidad Centroamericana (UCA), con mucho amor celebraron el pasado viernes veinte de junio, en el Aula Magna, el primer aniversario de la partida de Albalicia Duarte Flores, quien falleció en un accidente de tránsito en Carretera a Masaya.



“No tengo palabras para poder expresar lo que siento, pero lo que puedo decir es que no conocí a Albalicia. Pero eso no implica que se deba conocer a las personas para poder quererlas”, dijo William Pérez Narváez, coordinador del evento.



Durante el programa se mostraron fotos y recuerdos de los tiempos más felices vividos por esta chica llena de alegría, carisma, sencillez, y lo principal, amor hacia los demás.



El evento contó con modelos que caminaban al ritmo electrónica, zamba y música acústica, con diseños frescos, delicados y modernos de la temporada, elaborados por Bayron Mendieta; todo esto para celebrar el primer aniversario de “Albalicia”, quien según su hermana María Gabriela Duarte, su gran sueño era “culminar su carrera y proyectarse en el ámbito del modelaje”.





Inmortalizar a “Albita”



Albalicia Duarte era tan querida que aún al cumplir un año de haber partido de este mundo, sus compañeros de clases la siguen recordando.



Virginia Paguaga, ex compañera de la “U” de Albalicia, nos contó que “fue una persona sonriente, amistosa; siempre saludaba a todo el mundo; una persona que después de su muerte se sigue recordando en las aulas de clases; y lo que más extraño de ella y quedó inmortalizado en mi mente fue su sonrisa”, finalizó Paguaga.