Marina Cárdenas graba disco

Marina Cárdenas anunció ayer la grabación de su tercer disco compacto, que incluye varios géneros musicales y temas que a algunos les recordará sus primeros enamoramientos, cuando pasaron por sus estudios de secundaria y universidad.



Doña Marina decidió consignar nuevos ritmos además de boleros. Ha incluido porro, uno de los géneros preponderantes en el ámbito musical de la Costa Caribe de Colombia --hijo de la cumbia--.



Hay quienes dicen que se adelanta la hipótesis de su patronímico “viene de aporrear”, o sea golpear, dar golpes con porra o palos. También lleva temas a ritmo de salsas, cha cha chá, baladas y merengues. La percusión la está haciendo el conguero José Fernández “Chepito Congas”, en los estudios de grabación de Julio Cansino, con el que ha producido sus dos anteriores discos (en 1998 y 2000).



Conocida cariñosamente como “La Gordita de Oro”, Marina dijo a VARIEDADES que esta producción solamente la pudo iniciar con un aporte económico que le hizo el diputado Wálmaro Gutiérrez, quien muy joven cantó durante la década de los 80 en un edición de los Festivales de la Canción Gastón Pérez.



Los temas que traerá esta producción son: “Atrás”, “El bum bum”, “Corn Island”, “El chico que amo yo” (tema dedicado a los estudiantes), “Piel canela”, “Traicionero” (salsa), “El loco” (salsa), “Madre”, (salsa), “En carne viva” --de Rafael Gastón Pérez--, “Sinceridad”, “Quién será la que me roba tu querer” y “Este gran amor”, de Carlos Ramón Bermúdez.



El tema dedicado a los estudiantes le traerá muchos recuerdos a quien escuche sus primeras estrofas: “Me levanto muy temprano/ Me comienzo a alistar/ Y preparo mi mochila/ Para irme a estudiar/ Cuando llego al instituto/ Mis amigos esperándome/ Me preguntan si estoy lista/ Para el examen de hoy/ En carrera yo contesto/…”



El disco será prensado y masterizado en Los Ángeles, California, por Discoteca Juvenil, que tiene los derechos del sello musical DJ Record y que dirige Jacinto Acosta.



Marina espera que esta nueva producción la difundan las radioemisoras del país, “porque sé que este disco le va a gustar a los estudiantes, especialmente cuando comienzan a enamorarse; y los muchachos se acordarán de las novias que tuvieron en la secundaria y la universidad”.



Marina reconoció que sus dos producciones anteriores las ha difundido bastante Radio Güegüense, pero las demás radioemisoras “los han sonado muy poco”. Agregó que “es mentira que uno se hace rico con grabar un disco, si más bien uno queda debiendo. Pero le pido a Dios que mi disco se venda”.