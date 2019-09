Encuentro titiritero

Con el objetivo de intercambiar conocimientos, gustos y experiencias sobre el arte de los títeres, nos visita desde Argentina el maestro Luis Olguin, del teatro de títeres “El Gorrión”, para sostener encuentros con artistas, educadores y público interesado en conocer más acerca de esta rama artística, que según mencionó, tiene entre sus bondades el ser una fantástica herramienta para el aprendizaje en los menores.



Con 40 años de trayectoria en el teatro de títeres, Olguin ofrecerá una conferencia magistral el jueves en la Sala “Pilar Aguirre” del Teatro Nacional “Rubén Darío”, en la que abordará aspectos como la historia del teatro de títeres en su natal Argentina. Compartirá su técnica, títeres y escenarios, a fin de dar a conocer lo útil, divertido y educativo que es esta rama del arte.



El encuentro está programado a las 11:00 a.m. y es impulsado por la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes (Nicassitej).



La invitación es abierta a todo el interesado en este arte como parte del proceso educativo, asimismo para los actores y artistas nacionales. No se requiere inscripción previa y el acceso es totalmente gratuito. No obstante, si requiere mayor información sobre la actividad, puede comunicarse al teléfono 250-0807 del Teatro de Títeres Guachipilín, donde también se aloja la sede de Nicassitej.





En Masaya

El viernes 27 de junio Olguin realizará en la ciudad de Masaya una presentación para adultos. Adelantó que es un show cargado de picardía. La cita es en Isla Arrecife, ubicado de Enitel ½ cuadra abajo.



Durante su estadía en Nicaragua, Olguin también tiene programado ofrecer dos talleres más, así como presentaciones tanto para niños como para adultos, que serán anunciadas en días próximos, según informó él mismo.