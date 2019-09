Galardón para Camila Films

Camila Films recibirá el viernes el galardón correspondiente a la Mención Extraordinaria que obtuvo en el Primer Festival de Cine Español y Latinoamericano en El Cairo, Egipto, por el documental “De niña a madre”.



El trabajo expone un tema, que sin distinciones, afecta a la mayoría de los pueblos del mundo actualmente: el embarazo en adolescentes. Narra la historia de tres menores originarias de tres distantes puntos geográficos del país, pero unidas por la llegada temprana de la maternidad a sus vidas.



Kenia, de un barrio de Managua; Blanca, campesina de las montañas del Norte; y Viviana, mískita de la Costa Caribe, permitieron a Camila Films documentar tres años (2003-2006) de su vida cotidiana para abordar de esa manera la problemática social del embarazo en etapa adolescente, una condición que en los tres casos no esperaban, ni deseaban.



“De niña a madre”, dirigida por Florence Jaugey, compitió con trabajos de grandes cineastas latinoamericanos y españoles, y de allí la importancia del reconocimiento.



Socialmente, para la directora del trabajo fílmico, recibir la distinción demuestra “el tema del embarazo en la adolescencia al igual que en América Latina; en África se está dando mucho, eso desde un punto social y educativo. Desde el punto de vista artístico es fabuloso competir (en un festival) donde grandes cineastas latinoamericanos están representados”, mencionó.





Otros galardones

Vale destacar que con éste, el documental “De niña a madre” ya suma cinco distinciones: ganó el Premio del Público en el Festival Belice, obtuvo Mención Especial del jurado en el Festival de Video de Rosario, Argentina; también fue elegido como Mejor Documental en el Festival de Derechos Humanos de Unicef, celebrado en Escocia, y obtuvo la categoría de Mejor Documental Latinoamericano en Bélgica.





La entrega

La entrega física del galardón a Camila Films se realizará a través del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).



El acto se realizará el viernes a las 6 p.m. en el Centro Cultural, en la Sala de la Cinemateca Nacional. El encargado de entregar el premio será Luis Morales Alonso, Director del INC.



Al evento están convocadas todas las personas que gustan y aprecian el cine de producción nacional. A continuación se realizará un brindis para sellar la celebración.



Durante el acto se proyectarán algunas imágenes de trabajos fílmicos realizados por Camila Films, y según Marcio Vargas, Director de la Cinemateca Nacional, a futuro programarán la proyección del documental “De niña a madre”.