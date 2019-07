Taking chances", el regreso a la carretera de Celine Dion

Con más de 180 millones de discos vendidos en todo el mundo en poco más de 25 años, cinco premios Grammy y dos Oscar, y a punto de terminar con cinco años seguidos de directos en Las Vegas, esta semana Celine Dion publica un nuevo disco, "Taking chances", con el que la diva del pop vuelve a la carretera.



"Taking Chances" es el primer álbum grabado en estudio en inglés por Celine Dion desde hace tres años y la cantante canadiense anuncia con él el inicio de su primera gira mundial en diez años, que comenzará el 14 de febrero de 2008 en Johanesburgo (Suráfrica), con un concierto benéfico a favor de la Fundación Nelson Mandela.



Después, la gira continuará a lo largo de un año por Oriente Medio, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa y América con conciertos en grandes recintos; en total más de 25 países y más de 100 ciudades.



"Taking chances" se grabó el pasado mes de julio en Las Vegas, con colaboradores como Linda Perry, Dave Stewart de Eurythmics o Ben Moody de Evenescence.



Entre los cortes, en los que hay pop, soul e incluso gospel, figura un tema, "That's just the woman in me", escrito por el que fuera guitarrista de Katrina & the Waves, Kimberley Rew, hace 15 años y que ella ha querido recuperar.



"Pienso que este álbum representa una evolución positiva en mi carrera", ha escrito Celine, ya que "vemos el tiempo pasar y vivimos más experiencias, es más fácil conocerse a uno mismo, saber lo que realmente queremos, cómo nos sentimos realmente. En estos días me siento con mucha más energía, más tranquila pero a la vez apasionada sobre la música y la vida de lo que he estado nunca".



Nacida en Charlemagne (Quebec), Celine es la menor de 14 hermanos dentro de una familia con gran tradición musical y a los 12 años ya compuso su primera canción en francés.



El actualmente su esposo René Angélil fue quien la descubrió en 1981, lanzando su primer disco en francés "La Voix du bon Dieu". Siete años más tarde ganó el festival de Eurovisión, representando a Suiza con la canción "Ne partez eas sans moi", y en 1990 editó "Unison", su primer álbum en inglés.



Su lanzamiento internacional se produjo con la canción central de la banda sonora de la película de Disney "La Bella y La Bestia", que le aportó un Oscar y un Grammy, y un nuevo disco "Celine Dion".



Luego vinieron trabajos como "Falling into You", que contenía el tema "Because you love" de la película "Íntimo y personal", o "Let's Talk About Love", éste último incluía duetos con Barbra Streisand y los Bee Gees, y la canción "My heart will go on", pieza central del filme "Titanic", que la convertiría en una de la nuevas divas de pop internacional, superando su banda sonora los 30 millones de copias.



Tras ir enlazando un éxito tras otro, como "A new day has come", o "One heart", fue hace ahora cinco años cuando René Angélil tuvo la idea de crear un espectáculo con sede permanente en el Colisseum dentro del Hotel-Casino Caesars Palace de Las Vegas.



Un recinto de 4.000 asientos creado especialmente para su show de hora y media "A New Day...", diseñado por Franco Dragone, el creador del Circo del Sol, editado en CD en 2004 y que cerrará sus puertas el próximo 15 de diciembre, con más de 3 millones de entradas vendidas.



El 15 de diciembre de 2007, Celine Dion ofrecerá sus últimas actuaciones en Las Vegas, conciertos que han quedado registrados en un DVD -la edición especial del "Taking changes" recoge imágenes de cuatro de las canciones del show y un documental- que saldrá a la venta antes de fin de año.