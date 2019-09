Color y Cultura en Miss Universo

Velia Agurcia y Cables Combinados



La competencia por la corona de la mujer más bella del mundo avanza. El pasado domingo 22 de junio, las 80 candidatas que compiten por la corona de Miss Universo 2008 se dieron cita en el Teatro León, de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, para la presentación en trajes nacionales. El escenario del anfiteatro se convirtió en una exposición de cultura, colorido y arte de cada país participante en la contienda de belleza.



Y así fue cómo inició oficialmente la competencia por el título de la mujer más bella del Universo, con una gama de colores, plumas y lentejuelas que lucieron las candidatas. Sin embargo, los resultados de la competencia de trajes nacionales no se tomarán en cuenta para la selección de las semifinalistas. Esto se debe a que los parámetros que valoraron en esta etapa fueron la originalidad y el diseño del traje.





Nicaragua presente

La noche del domingo Thelma Rodríguez lució un traje de fantasía creado por Marjorie Chévez, titulado “Umanka la bella Sukia”. A pesar de la excelente presentación de la pinolera en la pasarela, y del diseño del traje, éste no fue seleccionado entre los diez mejores, contrario a lo que se dijo en algunos medios internacionales. La confusión se debió a que previo al concurso se divulgó por internet una lista de los preseleccionados, en la cual estaba el nombre de Nicaragua. Al final, en la lista oficial están los trajes nacionales de: Albania, Colombia, India, Kosovo, México, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Venezuela y Vietnam.



Thelma Rodríguez aclaró que el sistema de elección de los trajes fue por grupos. En el que se encontraba la beldad nicaragüense seleccionaron el que lució Miss México, pero Nicaragua se colocó en el segundo lugar de su grupo, aunque no fue suficiente para pasar a la segunda ronda de la competencia de trajes nacionales, y con ello Centroamérica quedó fuera.



Ninguna centroamericana quedó entre las seleccionadas, dato que sorprendió a la prensa panameña, pues su candidata lucía un traje valorado en más de 20 mil dólares. La belleza de Albania, Matilda Mcini, usó un vestido negro de capa roja, con la bandera de su país; y Marianne Cruz, de República Dominicana, vistió un uniforme de béisbol.





Macho Ratón de paseo en Vietnam

Como se anunció en nuestra edición de ayer, las candidatas participaron en la subasta de regalos nacionales a beneficio de una fundación local que otorga becas a estudiantes de escasos recursos. El evento recaudó 23 mil dólares y el objeto de más valor fue vendido por alrededor de 10 mil dólares.



Entre los objetos delegados por las 80 candidatas están: joyas, obras de arte, relojes y atuendos típicos de cada una de las bellezas internacionales.





Bellezas en “Ao Dai”



Thelma Rodríguez lució impactante en un traje color negro, con piedrecillas de diferentes colores, en el desfile de “Ao Dai”, o el atuendo tradicional de la mujer vietnamita, en el Teatro Hoa Bin de Ciudad de Ho Chi Minh, el pasado lunes 23 de julio.



Al final de la noche, un jurado especial eligió a Miss Venezuela, Dayana Mendoza, como la candidata que lució el traje “Ao Dai” con más porte y elegancia. A su vez, cuatro candidatas se sumaron al cuadro de honor: Miss India, Simran Kaur; Miss Kazajistán, Alfina Nassyrova; Miss Tailandia, Gavintra Photijak, y la reina local de Vietnam, Lam Thuy Nguyen.



Esta semana también visitarán las ciudades de Halong y Hanoi, donde se llevarán diferentes funciones, entre galas, una segunda subasta, desfile de carrozas y grabaciones de tomas que serán transmitidas en la noche final.





Y los presentadores son…

La organización de Miss Universo anunció que Jerry Springer y Melanie Brown serán los conductores de la edición 2008 de Miss Universo. Jerry Springer es conocido por los programas norteamericanos “The Jerry Springer Show” y “America’s Got Talent”, de la cadena NBC. Por su parte, Melanie Brown es actriz y cantante, mejor conocida como Mel B, y ex miembra del grupo británico Spice Girl.



La última vez que Springer fue conductor de un certamen de belleza (Miss Mundo 2001), Ligia Argüello, Miss Nicaragua 2001, fue nombrada como una de las más bellas del planeta, y ganó el título de Reina de las Américas. Hasta la fecha es la única centroamericana en recibir esta mención.



Miss Universo 2008 se realizará el 13 de julio por la noche, y en Nicaragua será transmitido a través de Canal 2.