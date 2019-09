Recordando a Carlos Gardel

Con un recital de tangos, el popular Pepe Fierro, acompañado del guitarrista Eduardo Araica, brindará hoy en Ruta Maya un homenaje a Carlos Gardel, quien el pasado 24 de junio ajustó 73 años de muerto, producto de un accidente aéreo en Medellín, Colombia.



Gardel nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia; le dieron el nombre de Charles Romuald Gardes. Cuando tenía apenas 27 meses de nacido, Berthe Gardes lo llevó a Argentina. Comenzó su carrera cantando en bares y fiestas, y en 1913 formó el dúo con José Razzano (que duraría hasta 1925), cantando una amplia variedad de canciones populares.



Gardel hizo la música propia inventando el Tango-Canción, con su éxito de 1917: “Mi noche triste”, tema del que se vendieron 100 mil copias.



Hizo giras en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Barcelona, París y Nueva York. El homenaje que Fierro presentará junto con Araica lleva más de 35 temas de tangos.



“Vamos a trabajar con la línea gardeliana, pero vamos a incorporar algunos temas de la modernidad”. Pepe estuvo en Argentina en diciembre del año pasado, después de 18 años de no visitar su país natal. Aprovechó para visitar la tumba de Gardel, donde siempre sus seguidores le ponen un cigarro.



Adelantó que incluirá en su participación un tango de Gardel muy poco conocido titulado “No dejen en el olvido a los niños”, una composición de Gardel que bien puede aplicarse como un llamado a cualquier gobierno de América Latina, de hacerse cargo de la niñez para que no trabaje tan temprano. Otros temas que interpretará Fierro serán: “Caminito”, “El día que me quieras”, “Volver”, entre otros.



El artista incluirá en la segunda parte un pequeño homenaje musical al folclorista argentino Atahualpa Yupanqui, lo mismo que a Astor Piazolla, siempre acompañado por Eduardo Araica, quien en un tiempo estuvo en Buenos Aires, donde conoció a profundidad el tango. Fierro relató que en su reciente visita a la cuna del tango le llamó la atención el auge que ha asumido el tango en Buenos Aires. “En la calle Caminito, noté que mucha juventud va a aprender a bailar tango moderno y clásico, en un lugar llamado ‘Tanguería’”.



Si desean disfrutar de la velada musical, la cita es a partir de las 9 de la noche. La admisión será de 120 córdobas. Para reservaciones pueden llamar a los teléfonos 2680698 y 2664912.