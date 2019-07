Sara Montiel recibe emocionada homenaje por 50 años de "El último cuplé"

La actriz y cantante española Sara Montiel recibió hoy emocionada en Miami un homenaje por el 50 aniversario del estreno de la película "El último cuplé".



Sara Montiel hizo su aparición en el teatro Gusman con un vestido de noche de color azul y lentejuelas e inmediatamente se ganó a la audiencia al comentar que menos mal que tiene un corazón fuerte, "porque si no me vais a matar" por la emoción especial que sentía con el homenaje.



Ante la insistencia de los espectadores que abarrotaban el teatro cantó "Bésame mucho", aunque antes advirtió de que estaba ya "muy viejecita para cantar en directo".



Eso sí declaro que "estaba como un roble" cuando sólo le faltan cuatro meses para su 80 cumpleaños.



"Nací en 1928 y no quiero que haya ninguna confusión y me pongan más de los 80 años que tengo que, por cierto, ya son muchos", bromeó.



El homenaje se centró en rememorar la trascendencia del estreno de la película "El último cumple" que supuso el salto definitivo a la fama de la artista española que previamente se dio a conocer en Hollywood con la película "Veracruz", en la que compartió cartel con Burt Lancaster y Gary Cooper, al que definió como "un galán inalcanzable".



En el homenaje de hoy se han recordado algunas de las escenas más famosas de "El último cuplé" acompañadas de una colección de fotografías, discos y carteles de las películas protagonizadas por la artista, como "La violetera".



Se entremezclaron también imágenes de "El último cuplé" con escenas teatrales y canciones interpretadas por un grupo de actores con la voz grabada de la artista como "Fumando espero".



También se cantaron otras canciones famosas de Sara Montiel como "Tatuaje" y "La bien pagá".



El homenaje estuvo organizado por la fundación Ayuda, que atiende a las minorías del condado de Miami, y el Grupo de Artistas Unidos por el Arte (GAUPA), que promociona a nuevos talentos y da a conocer la trayectoria de artistas destacados.



Montiel triunfó en el cine con su imagen seductora con la que interpretaba canciones como "Fumando espero", "Bésame mucho", "La violetera", acompañada de un cigarrillo.



Nacida en el seno de una familia humilde en un pueblo de Ciudad Real (España), debutó en 1944 con la película "Te quiero para mí", que rodó acompañada del actor español Fernando Fernán Gómez, a la que siguieron otras producciones como "Bambú", "Don Quijote de la Mancha" y "Locura de amor".



En 1950 decidió probar suerte en México, donde grabó 13 películas con algunos de los actores más cotizados de la época como Arturo de Córdova, Pedro Infante y Agustín Lara.



Casada tres veces, una de ellas con el director y actor de cine Anthony Mann, en 1997 rodó en España su última película hasta la fecha, "Asaltar los cielos", y un año después recibió la Medalla de Oro de la Academia Española del Cine.



Sara Montiel anunció en el teatro Gusman que para su 80 cumpleaños le preparan en su pueblo un homenaje en el que se inaugurará una estatua de mármol y se le dedicará una plaza con su nombre.