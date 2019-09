Cine gay en Panamá

Panamá / AFP



Por primera vez en Panamá se inauguró ayer en salas comerciales un ciclo cinematográfico dedicado a la comunidad homosexual en el marco de las celebraciones mundiales del "Día del orgullo gay", informaron los organizadores.



"La muestra es para el público en general, no sólo para un determinado sector", dijo a la Ricardo Beteta, Presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, que agrupa a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, colectivo a cargo del ciclo.



En el "Festival de Cine Gay Lésbico Panamá 2008", desde ayer y hasta el 12 de julio, se podrán ver largometrajes, cortos y documentales de distintos países referidos a temas propios de la comunidad homosexual.



La iniciativa cuenta con el aporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Embajada de España.



La primera semana se proyectarán filmes de Argentina, Alemania y Francia, seleccionados directamente de la Muestra madrileña "Les Gai Cine Mad", con títulos como "Un amour à taire", "The gymnast", "Más que un hombre, putos eran los de antes", "Dos patrias, Cuba y la noche", entre otros.



Durante la segunda semana se proyectarán cortometrajes y documentales de España, México, África e Israel.



Beteta subrayó que no se trata de cine porno. Son películas "con temas relacionados a los gays y lesbianas" que pretenden "sensibilizar a la comunidad" sobre la realidad, necesidades y aspiraciones de los homosexuales como seres humanos, puntualizó.



"Queremos contribuir a que Panamá pueda luchar contra la homofobia y que haya espacios donde la gente pueda dialogar y conocernos" porque en este país "todavía nos estamos planteando si los gays y las lesbianas tienen derecho a no ser discriminados".