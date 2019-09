Mandela festeja cumpleaños

LONDRES / AFP



Estrellas de la música y del cine, líderes políticos y unos 45 mil espectadores celebraron el 90 cumpleaños del carismático ex presidente sudafricano, Nelson Mandela, en un gigantesco concierto en Hyde Park, en Londres.



Además de ser un tributo musical a Mandela y a su histórica lucha contra el apartheid, el concierto fue también una ocasión para recaudar fondos para su campaña contra el sida, en la que el ex gobernante sudafricano, que perdió un hijo víctima de esta enfermedad, sigue poniendo caudales de energía y corazón.



El grupo Queen plus Paul Rodgers, el grupo español Amaral, la cantante estadounidense Joan Baez, la británica Annie Lennox, el italiano Zucchero, el rapero sudanés Emmanuel Jal y varios artistas sudafricanos participaron en el concierto.



Pese a que padece una grave enfermedad pulmonar, la cantante Amy Winehouse participó en el “46664 Concert”, nombrado así porque ese es el número de la celda en la que Mandela estuvo preso durante 27 años en la isla de Robben.



Precisamente 46 mil 664 billetes, con un precio de 65 libras (128 dólares), fueron puestos a la venta para este histórico concierto en cuya cartelera figuraban los grupos Sugarbabes, Razorlight, Simple Minds, de la joven cantante británica Leona Lewis y de Jamelia.



Esta gran fiesta musical coincide con el vigésimo aniversario del concierto Free Mandela, en Londres, organizado para exigir su liberación de la cárcel, de donde salió dos años más tarde, para seguir su combate contra el la discriminación racial.