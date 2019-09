Fascinación por famosas descarriladas

LONDRES /AP



Académicos europeos y estadounidenses se reunieron para analizar la fascinación de la sociedad con las mujeres célebres descarriladas, y por qué la gente parece disfrutar la debacle de Britney Spears, los arrestos de Lindsay Lohan por alcohol y drogas, y los problemas de rehabilitación de Amy Winehouse.



Diane Negra, una de los organizadores, dijo que los participantes desean estudiar por qué provoca “placer el ver mujeres abatidas”.



“La cobertura masiva que provocan estas mujeres es sólo sobre un pedazo de ellas”, agregó Negra, profesora de cine y televisión en la Universidad de Norwich que organizó la conferencia, 185 kilómetros al noreste de Londres. “Estas mujeres operan como pararrayos por muchas otras preocupaciones”, comentó.



Aunque no es nueva la fascinación de la sociedad hacia las celebridades, tanto internet como la difusión de la “cultura de la prensa sensacionalista”, han creado un torbellino donde los rumores, las acusaciones y las refutaciones forman un remolino que se realimenta.





Mega cobertura mediática

Una búsqueda en Google News sobre la vapuleada diva del soul, Winehouse, produjo el miércoles casi 10 mil notas. En los periódicos británicos, las noticias sobre las erráticas presentaciones públicas de la cantante, su lucha contra las drogas y sus problemas de salud, han aparecido casi diariamente.



Hay muchas celebridades masculinas, desde Pete Doherty hasta Robert Downey hijo, cuyas dificultades personales y legales también llegan a los titulares, pero Negra cree que la cobertura sobre las mujeres célebres es más sentenciosa, al mostrar a las mujeres célebres caprichosas como “relatos ejemplares”.



Ella dijo que la cobertura de las celebridades es menos propensa a centrarse en el regreso triunfante de una estrella con problemas, de la manera en que ha ocurrido con Downey --como “El hombre de hierro”-- o con Owen Wilson, quien ha vuelto a trabajar después de un presunto intento de suicidio.



“Cuando usamos a las mujeres célebres de esta manera, cuando las vemos fallando y luchando, son la prueba de que es imposible que las mujeres hallen un equilibrio entre el trabajo y la vida. ¿Puede tenerlo todo? La respuesta que dan estos relatos una y otra vez es ‘absolutamente no’”, afirmó.



No resulta raro que los periodistas que cubren espectáculos discrepen. Gordon Smart, quien dirige la sección de celebridades para el periódico The Sun, dijo que la preponderancia en las noticias de mujeres estrellas con problemas es una coincidencia.