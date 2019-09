Hiperactividad en los niños

Neurólogo-Psiquiatra

I Parte



Rolando, un niño de nueve años, me fue referido por su escuela, debido a las dificultades que crea en su clase. Este año ha sido expulsado tres veces de la escuela. Su profesora se queja de que es tan inquieto que no deja concentrarse al resto de la clase. Raramente está en su sitio y se mueve por toda la clase hablando con otros niños mientras están trabajando. Parece que nunca supiera lo que va a hacer después, y de repente se pone a hacer algo escandaloso.



Su última expulsión fue porque se dedicó a pegarles a todas las niñas de su aula, en especial a una que es algo tímida.



Su madre dice que la conducta de Rolando ha sido siempre difícil. A los tres años era tremendamente inquieto y demandante. Nunca ha dormido bien, por las noches da muchas vueltas en la cama, pide agua, a veces tiene sueños muy feos pues en la madrugada pega gritos y se despierta llorando y con mucho miedo. Por la mañana es el primero en estar despierto y desde que se levanta presenta gran energía.



Rolando también es bastante desobediente y frecuentemente se muestra provocativo y desafiante en la escuela y en casa. Tiene algunas manifestaciones obsesivas con el lavar bien un vaso con agua y jabón antes de tomar agua, conducta que se repite regularmente por las tardes y la noche.



El niño también tiene muchas dificultades en su lenguaje, pronuncia con dificultad algunas consonantes, principalmente la “r” y la “b”. También tiene dificultad para escribir, pues confunde algunas letras por otras. Con las matemáticas también presenta dificultades, principalmente en la secuencia de números; pero pese a sus problemas con las letras, Rolando logra hacerse entender bastante bien, el problema es que no sabe cuándo debe parar de hablar.



El psicólogo ha descrito el nivel de atención de Rolando como “muy pobre”; si tú le lees un cuento quizá ponga atención al inicio, pero luego está pendiente de todo lo que pasa a su alrededor; pierde el hilo del relato y cuando se le interroga sobre el desarrollo del cuento no sabe qué responder, o responde cosas que no tienen nada que ver con el relato. Con la televisión es muy selectivo, presta atención sólo a los programas que realmente le interesan. El resto del tiempo puede estar sentado frente al televisor, pero su mente vaga por el espacio o está en la silla, muy inquieto. No le gustan los juguetes o juegos que requieren cualquier tipo de concentración o paciencia. Prefiere estar al aire libre correteando y gritando. Si juega con juguetes, sus juegos son desordenados y a veces destructivos, y su madre no consigue que sea ordenado.



La conducta de Rolando demuestra gráficamente la falta de atención, impulsividad e hiperactividad; características del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Tiene dificultades para permanecer sentado, es inquieto, no puede concentrarse en las instrucciones, no puede mantener la atención focalizada y, con frecuencia, no parece estar escuchando lo que se le dice; cambia constantemente de actividad, tiene dificultades para jugar en silencio y, a menudo, actúa peligrosamente sin considerar las consecuencias.



Debido a todos los síntomas que padece Rolando, he calificado su trastorno como grave.





¿Qué es el TDAH?

Es un trastorno de causa desconocida, probablemente provocado por la interacción de factores genéticos y ambientales, en el que existe una alteración a nivel central (en el cerebro), manifestándose mediante un aumento de la actividad, impulsividad y falta de atención, asociándose con frecuencia otras alteraciones.



El factor genético cobra cada vez más importancia, puesto que el TDAH es de 5-7 veces más frecuente en hermanos, y de 11-18 veces más frecuente entre hermanos gemelos. Se han descrito varios genes candidatos.



El TDAH es la causa más frecuente de fracaso escolar y de problemas sociales.





¿Qué no es el TDAH?

Niños inquietos pero con atención normal, situación que es frecuente en los menores de 5 años de edad.



* Retraso mental.



* Trastornos específicos del aprendizaje.



* Fragilidad del cromosoma X.



* Fetopatía alcohólica por ingestión de alcohol durante el embarazo.



* Fenilcetonuria.



* Intoxicación por plomo.



* Efectos adversos de fármacos como broncodilatadores, neurolépticos, antiepilépticos, etc.



* Trastorno psicológicos o psiquiátricos.





Antecedentes

El TDAH no es una enfermedad reciente Una de las primeras referencias se encuentra en una canción infantil escrita en 1863 por Heinrich Hoffmann: trata de un niño inquieto, nervioso e hiperactivo, que suponía un problema de comportamiento para su familia. En 1968 pasó a formar parte del sistema oficial de enfermedades. A mediados de la década de 1980 se hizo un gran esfuerzo en Estados Unidos para instruir a los padres y a los profesores acerca del TDAH.



A los padres les preocupaba que demasiados niños con un TDAH no fueran identificados adecuadamente, y que demasiados médicos desconociesen este posible diagnóstico.



En nuestro país estamos en una situación muy parecida a la que se vivió en Estados Unidos por esa época, y creo que peor, debido al conocimiento muy superficial que existe de la enfermedad.



No hay escuelas con un personal entrenado para poder tratar adecuadamente a estos niños. El Ministerio de Educación no tiene ningún Plan Educativo para ayudarlos, ya no se diga profesores especializados en los diferentes centros educativos.



En la actualidad pareciera que existe una plaga de niños que padecen TDAH, pero no hay datos estadísticos que puedan confirmar esta apreciación. Podría ser que hay más conocimiento de que existe este trastorno, conocimiento que se ha adquirido por programas en la televisión, radio y artículos periodísticos.



Los estudios llevados a cabo en Estados Unidos y en otros países, sobre todo en Nueva Zelanda y Alemania, indican que entre el 3 al 6 por ciento de la población en edad escolar padece de TDAH. Esta estadística es una de las más aceptadas por el momento.



Los estudios demuestran que el TDAH es más frecuente en los niños varones. Podría ser porque los niños, a diferencia de las niñas, expresan su frustración siendo agresivos o antisociales. Estos comportamientos son más perturbadores y, por lo tanto, son enviados al médico.



Los datos previos sugieren que las niñas son menos identificadas, a pesar de presentar problemas de atención parecidos a los de los niños con TDAH. Las niñas con TDAH son menos impertinentes y manifiestan menos síntomas agresivos; por lo tanto, es menos probable que lleguen a llamar la tención de profesores o de otros profesionales. El grupo de escolares que con más frecuencia no es identificado, ni derivado, ni recibe un diagnóstico de TDAH, probablemente es el de las niñas que sólo se distraen.



Los trastornos de la mente causan muchas dificultades en el ámbito familiar, social y laboral. Estos trastornos no se deben a debilidad o incapacidad de las personas, lo que sucede es que el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo y puede enfermarse en cualquier momento. Si usted, un miembro de su familia o un amigo llegasen a tener un problema mental, lo más aconsejable es visitar al especialista.



