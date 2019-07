END conversa con Maná

La cuenta regresiva para disfrutar del gran encuentro con los mexicanos Maná, en esta su tercera visita a nuestro país, está llegando a su final. Mientras contamos los días para esta celebración, conversamos vía telefónica con Alex González, baterista de la banda, quien nos platicó un poco acerca de su gira “Amar es combatir” y del espectáculo que esta trae consigo, además de sus proyectos y su quehacer durante el tiempo que la banda estuvo fuera de los escenarios.



Maná, con ya 20 años cantándole al amor, a la naturaleza, al desamor y a la defensa del medio ambiente; trae esta nueva producción porque, según nuestro entrevistado, “los fans se lo merecen”.



“Es que después de tres años de no sacar disco y recibirnos de la forma en que lo hicieron con el nuevo álbum, es lo mínimo que se merecen. Por eso vamos a tirar toda la casa por la ventana, ya verán… podríamos hablar horas de esto, pero la verdad los hechos hablan mas que mil palabras”, comentó Alex.



Es por ello que los seguidores de Maná deben estar preparados para este próximo sábado 17 de noviembre y apuntar sus coordenadas hacia las instalaciones del Estadio Nacional “Denis Martínez”, para ser testigos de la presentación que Maná tiene preparada a los nicaragüenses.



Maná con tres años en “off”



No está de más mencionar que estos mexicanos vienen con todo, pues luego de tres años y medio, tal como lo señaló Alex, de estar fuera del mundo de la farándula, traen temas que han sido éxito durante años, además de mucho material de su nueva producción discográfica titulada “Amar es combatir”, precisamente el nombre de la gira que los trae por estas tierras. Pero, ¿qué fue de Maná durante todo este tiempo?



Según nos contó Alex, mejor conocido como “Animal”, un sobrenombre que Fer, vocalista de Maná le adjudicó a razón de sus habilidades con la batería; el grupo se tomó un año sabático.



“Es que estábamos realmente cansados, física y mentalmente agotados, porque llevábamos doce años de gira y grabando discos sin parar; llegó un momento que dijimos ‘debemos parar’ para replantearnos muchas cosas, tales como hacia dónde queremos llevar a la banda en el futuro”.



Para 2004 --continuó Alex-- “hicimos otras cosas que no tienen nada que ver con Maná, como disfrutar con la familia, descansar, viajar, componer, leer, ir a la playa; hacer muchas cosas que normalmente hace la gente. A veces la banda se reunía y por ahí salíamos a ‘cotorrear’, pues seguíamos siempre en contacto, pero cuando nos reunimos para trabajar en 2005 fue para componer ‘Amar es combatir’ y el año 2006 fue para grabarlo”, relató.



Dentro de sus proyectos futuros, al finalizar la gira “Amar es combatir” --la cual se calcula para en mayo de 2008-- Maná descansará unos meses para dedicarse a trabajar en un nuevo álbum de estudio, “pues no podemos dejar pasar tanto tiempo luego de este álbum y este tour con el siguiente”, nos adelantó Alex.



Al final de la entrevista, Alex se despidió asegurando sentir mucho gusto por volver a Nicaragua, “porque desde la primera vez que los visitamos nos recibieron con los brazos abiertos, es una gente muy cariñosa, muy alegre y muy apasionada. Que buena onda volver a visitarlos en esta vuelta con esta nueva producción”, dijo Alex, el “Animal”.



Si deseas adquirir boletos para este gran espectáculo, podes hacerlo escuchando Radio Alfa, 93.5 FM.