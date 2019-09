El Munich revive

Nació hace 50 años en la vieja Managua, frente a la esquina suroccidental del Palacio Nacional, y en poco tiempo se convirtió en una referencia nacional.



Fue el primer bar-restaurante que sacó sus mesas a las amplias aceras y que se declaró abierto las 24 horas del día.



Estas particularidades incidieron para una concentración de clientes que consumían a toda hora y aterrizaban en deliciosas amanezqueras etílicas, que dieron colorido a las noches y a las madrugadas de la Managua que se nos fue el 23 de diciembre de 1972.



Su limpieza, atención, y el buen gusto para beber y comer, no lo alteraron nunca ni las tragedias famosas de los años 60, que empezaron o se desarrollaron en una de esas tantas noches, ya que el Munich era parada inevitable de personas de diferentes estratos sociales y políticos de la época.





Después del terremoto

El Munich desapareció con el terremoto de 1972, y en febrero de 1973 se trasladó a la 35 Avenida Suroccidental de Managua.



A pesar de que la calle era de tierra y con muchos hoyos, los clientes comenzaron a visitar el restaurante.



¿Pero cuál es ese secreto que tenía usted para atraer clientes?, le preguntamos a doña Ángela Aguirre, su propietaria. “Lo que pasa es que a determinada hora de la noche no había nadie en Managua que vendiera guaro, solamente yo. Era prohibido (vender licor en la madrugada), pero la necesidad tiene cara de perro”, respondió.



La necesidad de doña Ángela era de rehacer todo lo que había perdido durante el terremoto del 72. El negocio lo inició alquilando, después de empeñar sus joyas en Masaya, y hasta vender un reloj Rolex que le había comprado a su hijo cuando cumplió 20 años.



Hace tres años doña Ángela manejaba bien el negocio, pero una enfermedad la obligó a retirarse.





El nuevo Munich

Ahora quienes administran el restaurante son Ana Neyman Corea --sobrina de doña Ángela, con 18 años de experiencia en manejo de restaurantes en Miami-- y Luz Marina Montenegro, con ocho años de experiencia en el ramo, aprendidos en La Florida.



Luz Marina dijo que a partir del 15 de mayo se reinauguró: “Estamos dándole un nuevo giro, porque estaba un poco caído, y hemos implementado los desayunos con leche agria y nacatamales; almuerzo tipo buffet y especialidad en las sopas, sin abandonar las noches tradicionales de mariachis”.



Desde su apertura en 1957, doña Ángela rodeó al Munich de guitarras y mariachis.





Sitio de personalidades

Sobre los que visitaban el restaurante, doña Ángela recuerda al general Anastasio Somoza, al ya fallecido general panameño Omar Torrijos, padre del actual presidente de Panamá. Además, atendió a Mario Moreno “Cantinflas” y a su equipo.



También comió en su restaurante Toña “La Negra”.



Otros que llegaron fueron los Churumbeles de España y Celio González.



Entre sus clientes también incluye a periodistas como Rodolfo Tapia Molina, Danilo Aguirre, Sidar Cisneros Leiva, Orlando Meza Lira, Ricardo Arróliga, “El Fat” García, Eduardo Alvir, y muchos otros.



Doña Ángela, que salió de una familia muy pobre, logró tener un negocio bonancible “porque me daba bastante, todo era barato, nadie pedía precios a la hora de pedir lo que quisiera”.



Según doña Ángela la llave para entrarle al progreso es atender bien a los clientes y nunca decir “no hay”.