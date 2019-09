Supermodelo se suicida

La modelo kazaja, Ruslana Korshunova, cayó de su balcón en el noveno piso de un edificio de Nueva York el sábado se habría suicidado, según declaraciones de la policía estadounidense publicadas este domingo por la prensa local.



La policía intentaba determinar qué llevó a la joven de 20 años, modelo conocida por su esbelta figura y por aparecer en la portada de las revistas Vogue y Elle, a caer de su apartamento en Manhattan el sábado por la tarde.



Los investigadores no hallaron rastros de lucha dentro del apartamento de Korshunova, según los diarios Daily News y The New York Post.



Korshunova trabajaba para la agencia de modelos IMG, que emplea a supermodelos como Heidi Klum y Kate Moss.