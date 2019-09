Recordando a Julio

Un homenaje a la memoria y carrera artística del ecuatoriano Julio Jaramillo, trae desde Ecuador a Jhonny Delgado, ganador de varios concursos de radio y televisión como mejor imitador de la voz de Julio Jaramillo. Ésta es una celebración a cargo de Representaciones y Servicios Empresariales, RSE, de la cual está al mando el señor Róger Bellolio.



Delgado interpretará las canciones más conocidas y recordadas en la propia voz de “El Ruiseñor de América”, el gran “J.J” como se le recuerda, transportando al público con el reencuentro del tiempo.



Para quien no conoce o no lo recuerda, Julio Jaramillo es una de las figuras musicales más importantes del arte ecuatoriano, con más de 5 mil canciones, 350 LP (discos de larga duración) grabados y miles de discos sencillos. Conquistó el corazón de América, y hoy en día, tras 30 años de su muerte, sus canciones están vigentes en todas las emisoras radiales de música del recuerdo, tales como “Nuestro juramento”, “Fatalidad”, “Rondando tu esquina”, “Madrecita de mi vida”, siendo este último el himno musical del Día de las Madres.



“El Ruiseñor de América”



Julio Jaramillo nació en Guayaquil Ecuador, el primero de octubre de 1935. De joven fue zapatero, pero su excelente voz lo inclinaba hacia el canto popular. Su mamá contaba que le pegaba en la boca para que se le quitara la idea de ser cantante. Cuando era pequeño su primer regalo fue una guitarra de palo.



Tuvo éxito en un programa de cantantes aficionado en Radio Cóndor. Su voz cautivó la audiencia y tuvo la oportunidad de grabar su primer sencillo “Pobre mi madre querida”, que cantó a dúo con la artista Fresia Saavedra.



En Chile se hizo popular su canción “Nuestro juramento”. Residió en México y cantó en varias oportunidades en el famoso Teatro Blanquita. Posteriormente fijó su domicilio en Venezuela, donde tuvo mayor éxito. En algunas oportunidades comentó: “En Venezuela me gané la plata que me dio la gana”.



Julio Jaramillo también residió en Perú, Chile, Colombia, El Salvador y Estados Unidos, y en Nicaragua tuvo la oportunidad de presentarse en la vieja Managua, según datos que Bellolio comentó.



Julio Jaramillo continuó con sus éxitos, giras, programas de televisión y radio. Después de legalizar su divorcio, se casa con su compañera de muchos años, la venezolana Nancy Arroyo, el 20 de octubre de 1977. Para esas fechas ya un dolor en el abdomen había comenzado a molestarle, que lo atormentaba sobre todo mientras cantaba, por el esfuerzo que debía hacer con el músculo del diafragma.



Su muerte

Eran las 9 de la noche del 9 de febrero de 1978 cuando Julio Jaramillo dejó este mundo y una tremenda herencia musical. El periodista Armando Romero Rodas, Director de Radio Cristal, fue el primero en dar la noticia sobre la muerte de Julio Jaramillo, e inmediatamente se paralizaron todas las trasmisiones de los medios de comunicación de Ecuador, para informar en directo la trágica noticia.



Del 9 al 11 de febrero de 1978, miles de ecuatorianos se dieron cita para decirle adiós a un hombre, quien a partir de ese momento se convertiría en un icono de referencia de Ecuador ante el mundo.



TOME NOTA:

La presentación del imitador de Julio Jaramillo será en los siguientes lugares: jueves 3 de julio, Verbena del Mercado de Artesanía de Masaya, precio 50 córdobas; viernes 4 de julio en el Restaurante “Conchas Negras”, en Managua; y el sábado 5 de julio se traslada al Restaurante “El Chamán”, en Estelí. El valor en ambas es de 100 córdobas. El domingo 6 de julio en el Town Club, de San Marcos, Carazo. El precio por persona es de 70 córdobas.