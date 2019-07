A Nicole le resulta difícil hablar de la adicción de su marido

La actriz australiana Nicole Kidman aseguró que le resulta difícil a ella y su marido, el cantante de música country Keith Urban, hablar sobre la adicción al alcohol de él, pero agregó que lo hacen "para poder ayudar a otros".



"Evidentemente, cuando tu vida ha sido examinada y publicitada por otros y la gente está al tanto de los detalles más íntimos de tu vida resulta raro estar en un estudio de televisión y hablar de ello", dijo Kidman en declaraciones a la cadena estadounidense de televisión ABC.



"Sin embargo, a la misma vez, hay mucha gente que lucha ahora mismo por salir de adicciones y ese tipo de problemas. Por eso Urban ha hablado de las facetas más íntimas de nuestra vida, en un esfuerzo por acercarse a esas personas", agregó Kidman.



Urban entró en un centro de rehabilitación en octubre de 2006, cuatro meses después de contraer matrimonio y tras 90 días de ingreso no dudó en contar públicamente sus problemas con el alcohol.



Centro de rehabilitación salvó su matrimonio



Además ha subrayado que su ingreso en el centro salvó su matrimonio y su carrera. Por otro lado, Kidman indicó que su marido quiere demostrar a otros que "se puede lograr (salir del alcoholismo)".



"Lo importante no es ser arrogante con tu amor y mantenerse humilde, además hay que saber que lo debes atesorar día a día", agregó la actriz.



Hija rebelde



Por otro lado, reveló que siente "mucha vergüenza" por cantar delante de su marido y que su hija Isabella, de 14 años (que adoptó junto a un niño, Connor, durante su matrimonio con el actor Tom Cruise), tiene un espíritu rebelde, tal y como demuestra el hecho de que se pintara un mechón del pelo de azul.



"La dejé en la peluquería y cuando volví se lo había hecho. Siempre he tenido una vena testaruda, por lo que, en el fondo, me gusta tener una hija obstinada", concluyó Kidman.