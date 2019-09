Tatum O’Neal, multada

La actriz estadounidense Tatum O’Neal, detenida el mes pasado por comprar droga, fue condenada a dos días de tratamiento y al pago de 95 dólares de multa, indicó la prensa local.



O’Neal, ex esposa del campeón de tenis John McEnroe, admitió su culpabilidad por conducta revoltosa al término de un acuerdo con los fiscales en una Corte de Nueva York, que le valió una pena menor, indicó el diario Daily News.



“Regreso a mis reuniones y a mi vida”, dijo O’Neal al retirarse de la Corte Penal de Manhattan, tras pagar la multa de 95 dólares y comprometerse a recibir dos días de tratamiento contra la adicción.



Los hechos

La actriz, de 44 años, había sido detenida el 2 de junio durante un operativo de la Policía contra vendedores de droga que operan en el barrio del Lower East Side, en el sur de Manhattan.



Según los fiscales, O’Neal fue arrestada cuando entregaba dinero a un “dealer”, a pocos metros de su domicilio. Al interrogarla, los policías le encontraron cocaína, crack y una pipa de crack que no había sido utilizada. “Me alegro haber obtenido el acuerdo que obtuve”, dijo O’Neal. “Me hubiese gustado que no sucediera, pero pasemos a otra cosa”, agregó.



La actriz ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto cuando tenía apenas 10 años, por el filme “Luna de papel” (Paper Moon), de Peter Bogdanovich (1973).