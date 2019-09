Un homenaje al rock latinoamericano llevarán a cabo este sábado 5 de julio en la Ruta Maya el grupo musical La Calle y el Dúo Best Seller de Masaya, en un concierto que iniciará a las 8 y media de la noche.



Integrantes de La Calle dijeron que la producción de rock iberoamericano inicia en la década de los sesenta con grupos que, en su gran mayoría, “interpretaban” en inglés los éxitos de bandas como The Beatles.



Pero es hasta finales de la década de los ochenta cuando el rock en español es visto como un producto atractivo para la industria musical, y factores como la demanda de la gente por escuchar rock en su lengua materna, así como cierto desarrollo económico de Latinoamérica, permiten el surgimiento de una industria del rock latinoamericano.



A ese movimiento se suma la disquera BMG Arbola, que decide etiquetar su catálogo de artistas iberoamericanos como “Rock en tu idioma”.



Orígenes

Según información difundida en internet, Miguel Mateos y su banda Los Zas, fueron pioneros de dicha oleada, apoyados por la multinacional BMG Arbola, hoy Sony Music.



Así salen a relucir agrupaciones como Virus, Soda Stereo, Autobus y Enanitos Verdes, lo que sirvió como apoyo para bandas que se volvieron iconos en México, como Caifanes, El Tri, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio; también nacen bandas españolas como Héroes del Silencio, Hombres G, Nacha Pop, El último de la fila, La Unión, entre otros.



La “fiebre” del rock latinoamericano le sirvió de trampolín a grupos como El último de la fila, Nacha Pop, Charly García, GIT, Soda Stereo, por Argentina; Héroes del Silencio, Radio Futura, Hombres G, por España; El Tri, Caifanes, Kenny y Los Eléctricos, por México; entre otros.



Los grupos que más sobresalieron fueron los argentinos, como Los In, Los Seasons, Los Jerks, Los Interrogantes, Los Bestias, Los Knacks, Telmo & Los Stones, Billy Bond & The Lew Cuarteto y Los Jets.



En ese movimiento, en Buenos Aires, surge Litto Nebbia, quien fue líder del grupo musical Los Gatos, autores de temas como “Viento dile a la lluvia” y “Fuera de la Ley”.



Temas de estas agrupaciones serán interpretados por La Calle y el Dúo Best Seller. Para reservaciones llamar a los teléfonos 2680698 ó 2664912. Admisión: 80 córdobas.