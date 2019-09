Shakira firma jugoso contrato

NUEVA YORK / AP

Shakira está a la altura de Madonna. O al menos así lo considera Live Nation, que llegó a un acuerdo con la estrella colombiana de por lo menos 100 millones de dólares por 10 años.



Se trata de un acuerdo que “contempla algunos de los derechos más importantes de la artista”, como “gira de conciertos, mercancía, patrocinio, promoción digital y derechos discográficos en el futuro”, informó el miércoles la agencia de relaciones públicas D.Baron, con sede en Los Ángeles, que representa a Shakira.



No se especificó cuándo es la firma del contrato, ni se revelaron los términos financieros del mismo, pero según la empresa que hizo el anuncio “está en el vecindario del acuerdo que la compañía hizo con Madonna” en octubre, y que fuentes dijeron entonces sería de 120 millones de dólares.



El acuerdo de Shakira “es de nueve cifras” y “definitivamente la coloca en esa categoría”, señaló una persona allegada a la cantautora de 31 años, quien habló a condición de anonimato por no estar autorizada a difundir la información.



“Shakira es joven, apenas está empezando a crear”, añadió, insinuando que el monto podría ser aún mayor que el acordado con Madonna, quien está a punto de cumplir 50 años.



Junto a los grandes

Éste es el más reciente de una serie de acuerdos a los que ha llegado Live Nation con destacados artistas del mundo, “capaces de penetrar en los cinco continentes y en aquellos mercados aún en desarrollo”, dijo D.Baron en un comunicado, indicando que son pocos quienes cumplen con estos requisitos.



Añadió que la estructura del acuerdo se divide en dos partes: un componente de derechos compartidos que incluye anotaciones, patrocinios, promoción digital y derechos discográficos, y una segunda parte que está compuesta de tres ciclos de giras de conciertos y promocionales.



Shakira, ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y embajadora de buena voluntad para Unicef, develará el año entrante una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood.



La intérprete de éxitos como “Las caderas no mienten” y “La tortura”, conquistó a Latinoamérica en 1995 con su álbum “Pies descalzos”, y en 2001 saltó a la fama internacional con su primera producción en inglés: “Laundry Service”.



Desde entonces ha vendido 50 millones de discos alrededor del mundo, incluidos también: “¿Dónde están los ladrones?” (1998), “Fijación oral, Vol. 1” (2005) y “Oral Fixation, Vol. 2” (2005). También ha luchado activamente por una vida mejor para los niños de Latinoamérica a través de las fundaciones Pies Descalzos y ALAS (América Latina Solidaria).



Además de Madonna han firmado con Live Nation la agrupación U2 y Jay-Z.



Según D.Baron, Live Nation “considera a Shakira la artista más importante de su generación, por su impacto global claramente consolidado”.