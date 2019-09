El nuevo Sherlock

El comediante británico Sacha Baron Cohen dará vida al detective Sherlock Holmes en una película que adaptará la historia de Arthur Conan Doyle, bajo la dirección cinematográfica del actual rey Midas de las comedias hollywoodenses: Judd Apartow.



Baron Cohen, quien saltó a la fama por su papel del seudo periodista kazajo “Borat”, compartirá el cartel con el estadounidense Will Ferrell, quien desempeñará el papel de Doctor Watson.



El suplemento Daily Variety indicó que la película será coproducida por Jimmy Miller y Judd Apatow, los cerebros de comedias taquilleras como “Virgen a los 40” (The 40-year-old Virgin, 2005) y “Superbad” (2007).



Baron Cohen y Ferrell ya compartieron créditos en la comedia “Talladega Nights”, de 2006.



“Solo la idea de Sacha y Will como Sherlock Holmes y Watson hace reír”, estimó el copresidente de Columbia Pictures, Matt Tolmach.



“Sacha y Will son dos de los más divertidos y talentosos tipos en el planeta, y que asuman estos dos personajes iconos es francamente gracioso”, añadió.



Ferrell está a punto de volver a la pantalla grande con el próximo estreno de “Step Brothers”, mientras Baron Cohen está terminando el rodaje de “Bruno”, una comedia donde encarna a un periodista austriaco especializado en la moda y el entretenimiento que, al igual que Borat, fue uno de los personajes de su serie televisiva “Da Ali G Show” (2003/4).