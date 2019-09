Un certamen más “ajetreado”

Thelma Rodríguez, desde Vietnam, dice sentirse muy contenta y llena de orgullo por tener el honor de representar a Nicaragua. Asegura que tiene muchas ganas de seguir adelante, a pesar de que esta edición del certamen ha sido una de las más agitadas por la gran cantidad de actividades. Las candidatas han visitado varias ciudades de este país, y estas visitas han incluido galas, desfiles, paseos, recepciones y un sin fin de eventos especiales, algunos no originalmente planeados.



A esto se le añade que en el pasado usualmente el certamen se llevaba a cabo en un promedio de tres semanas; esta vez las candidatas participarán en la competencia por casi un mes.



Por ejemplo, este año se harán tres competencias periféricas previas ante el público: la usual en trajes nacionales, una en trajes tradicionales vietnamitas --donde ganó Dayana Mendoza, representante de Venezuela--, y otra en trajes de baño --en la cual resultó ganadora la mexicana Elisa Najera--.



No obstante, estas competencias no se tomarán en cuenta para la elección de las 15 semifinalistas, sino que será hasta el 6 de julio que inicie la competencia real, luego de conocer al jurado, y la competencia en traje de baño y vestido de noche el 8 de julio en Vietnam.



Sin paparazzis

Alrededor de 100 periodistas, camarógrafos y fotógrafos tienen derecho a informarse y tomar imágenes de las beldades, pues la organización mandó a que la prensa se registrara un mes antes de la llegada de las candidatas a Vietnam el 17 de junio.



Sin embargo, los medios acreditados por la organización no tienen permiso de tomar fotografías o videos, ni entrevistar a las bellezas sin permiso de los organizadores de Miss Universo.



Apuros con el vestuario

Originalmente los organizadores del certamen mandaron una agenda prevista, por lo cual Thelma y la organización de Miss Nicaragua eligieron un vestuario de lujo de diseñadores como Ludmila Kojevnikova, Damaris Núñez, Marynes Argüello, Ligia Cordero, entre otros, al igual que trajes cocktail de Modas Alexa, Caramelo, Galatea, Modas de España y Pasarella.



Aunque Thelma llevó todos los trajes requeridos y algunos más por cualquier imprevisto, debido a eventos de última hora, Thelma, al igual que muchas de las candidatas, ha tenido que pedir algunos trajes de noche adicionales para cualquier eventualidad.



Por esto la organización de Miss Nicaragua informó que solicitaron que esta semana se le enviarán dos trajes adicionales de Marynes Argüello y del diseñador chinandegano Miguel Irigoyen Cuadra, ambos radicados en Miami.



Colaboración Marcio R. Tellería / www.missnicaragua.com