Don Omar se enoja

Luego de haber comparecido ante una Corte de Puerto Rico, dentro de un caso que se sigue en su contra por violación a la ley de drogas y armas, el cantante Don Omar se mostró molesto porque asegura que en la audiencia se refirieron a él como un criminal.



“Se dirigieron a mí como criminal con tal y tal número. Yo me dije: ‘¿yo criminal con un número?’. Sentarte en esta banqueta de los acusados es sentir que se sienta tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus sueños, tus logros y tus metas, y lo que quieres”, declaró el reggaetonero de 31 años a los periodistas que lo esperaban a las afueras del tribunal, al que también llegó su esposa, la presentadora Jackie Guerrido.



El caso contra el intérprete de “Dale, Don, dale” comenzó en septiembre de 2004, cuando fue arrestado junto a sus amigos Luis Daniel Rodríguez y Rafael Guillermo Morillo, tras presuntamente haber sido captados fumando marihuana en un auto estacionado en una zona residencial de la ciudad de San Juan.



El intérprete insiste que todas las acusaciones son falsas y ha dicho que no se dejará intimidar.



“La palabra criminal dentro de su definición no tiene ni mi cara, ni la de Rafael, ni la de Luis.



Si fuéramos a definir esa palabra, sólo un criminal es quien hace un caso como éste, que planta drogas donde no las había y una pistola donde no la había, cuando encuentra a un muchacho famoso como yo”, dijo el reggaetonero.