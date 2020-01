Voces unidas

La oscuridad reinó en el escenario, en el cual se destacaba una imagen del planeta Tierra, y al lado de él, la Luna, mientras sonaban las notas del himno nacional, que indicaba el inicio de una noche llena de cantos a la tierra y al medio ambiente, el pasado jueves en el Teatro Nacional Rubén Darío.



“Muchas veces decimos que este pedacito de tierra es mío porque yo lo compré, pero la verdad es que nosotros somos parte de lo que la tierra ha dado”, dijo Salvador Cardenal al comenzar la noche, para luego invitar a Luis Morales Alonso, Director del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).



Fue Morales Alonso quien dio el discurso de bienvenida y explicó que el Dr. Jaime Incer Barquero, a quien se dedicó el evento, no estuvo presente en el concierto por razones de fuerza mayor.



Además, el director del INC entregó dos ramos de flores a Katia y Salvador Cardenal, como reconocimiento a la labor en defensa al medio ambiente que han hecho.



Las voces brillaron

El escenario iluminado al centro y donde se proyectaron imágenes de la diversidad de fauna y flora nicaragüense, así como muestras de la contaminación y desastres, fue muy concurrido. El primero en entonar una canción ecológica fue Salvador Cardenal con el tema Quetzal, seguido de Araré el aire y Deja la tierra en paz, mismos que interpretó junto a Katia Cardenal.



La intérprete nicaragüense dijo sentirse emocionada por cantar por primera vez en un escenario canciones como “Grietas”, que nació como una canción de cuna para su hija Alfonsina, y Bosawás. Más tarde subió Moisés Gadea para cantar el tema Tortugas, y Norma Helena Gadea, quien fue la voz que entonó Dale una luz y Colibrí.



También participó Phillip Montalbán, quien le dedicó a Salvador Cardenal el tema Salvemos al planeta, por su labor como organizador del Tercer Concierto Ecológico Nacional, y las Tortugas, acompañado de Cardenal y Luis Enrique Mejía Godoy.



También participaron en el concierto “verde” artistas como Alfonsina Cardenal, Juan Solórzano, Elsa Basil, La Cegua --grupo que representó al movimiento Rock Nica Ecológico--, Los Alegres de Ticuantepe, Gaby Baca, el dúo de reggaetón Halloween y Forastero, Mario Montenegro, Luis Pastor González, Los Cachurinos, Clara Grun y el hondureño Guillermo Anderson.



El concierto de tres horas y treinta canciones en honor a la naturaleza, terminó al ritmo de Días de Amar, con la voz del Dúo Guardabarranco y los aplausos del público.



Poca audiencia

A pesar de la promoción y los precios del concierto, la Sala Mayor del Teatro Nacional no se veía muy llena. Los balcones estaban vacíos, a excepción del primero. Sólo el área de platea fue capaz de llenar la mayoría de sus filas.



También hubo videos

Además de los cantos de los artistas se presentaron dos videos: el primero de ellos fueron las palabras de inauguración del Dr. Jaime Incer Barquero desde el Volcán Masaya, y otro de los estudiantes del American Collage y Amigos de la Tierra, con “Jacobo, el Garrobo”, quien dio consejos para cuidar del medio ambiente.