Marc Anthony listo

Los organizadores de un concierto del salsero Marc Anthony se esfuerzan por acatar los requerimientos formulados por el artista, para las instalaciones en que se hospedará y se presentará en dos ciudades costeras del Golfo de México.



Lucero Morales, de la empresa In Motion Productions and Live Entertainment, informó hace unos días la presencia del célebre músico en las ciudades de Veracruz y Boca del Río, lo cual requiere de un gran aparato de seguridad que está siendo afinado con las autoridades.



Almendra Lara, vocera del hotel de cinco estrellas en que Anthony se alojará, informó a la AP que “el cantante ha solicitado adecuaciones en el piso y mobiliario de la suite que ocupará”, pero no ofreció mayores detalles.



Aunque no ha sido confirmado oficialmente, es posible que el músico neoyorquino llegue acompañado de su esposa Jennifer López y la pareja de gemelos que procrearon, Max y Emme, como lo hicieron para una presentación en Milan, Italia.



El concierto se realizará en el Estadio de Fútbol Luis de la Fuente, al cual se espera que asistan al menos 30 mil fanáticos del salsero, intérprete de temas como “Tu amor me hace bien” y “Nadie como ella”. Los boletos se venden en precios que oscilan entre el equivalente a unos 26 dólares hasta unos 200 dólares.



Marc Anthony interpretó en el cine al desaparecido músico puertorriqueño Héctor Lavoe.