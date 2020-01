Paris Hilton irreconocible

No hablamos de la apariencia de esta diva tan controversial, y que el pasado año fue la comidilla de todos los tabloides con sus arrestos y otros tantos desvaríos; no, hablamos de cómo Paris Hilton viene cambiando su vida.



Paris, quien hasta ahora era el alma de las fiestas en Las Vegas y en la Industria de hacer dinero con sus productos, ahora es noticia, no sólo por querer casarse muy pronto con su novio, el rockero Benji Madden, y manifestar su deseo de ser madre a la brevedad posible; ahora también por su labor filantrópica y humanitaria. Sí.



Según los voceros del Hospital de Niños del Condado de Los Ángeles, se dice que esta caprichosa socialite ha realizado una “significativa” donación para algunas mejoras en la construcción del Centro de Niños con Cáncer y Enfermedades en la Sangre, de ese recinto hospitalario.



“Me siento orgullosa de hacer una donación y dar mi nombre al esfuerzo de recaudar fondos para ayudar a los niños que sufren terriblemente frente a terribles enfermedades”, declaró emocionada Paris, quien estamos seguros deja asombrados a todos con esta nueva faceta tan oculta de su personalidad.



