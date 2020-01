Con el único fin de incentivar la conciencia ambiental e interés artístico y literario entre las y los jóvenes estudiantes de secundaria, futuros forjadores del desarrollo de su comunidad y de nuestro país; el Instituto Nicaragüense de Cultura, INC, y la Federación de Estudiantes de Secundaria, FES, hacen extensiva la invitación para participar en el Premio Nacional de Ensayo: “Conozcamos nuestra naturaleza para protegerla”.



Este evento será concedido a los mejores ensayos escolares presentados sobre temas relacionados con nuestra naturaleza, tales como paisaje, volcanes, nuestros ríos y lagos, además de nuestra flora y fauna.



Preferiblemente, pero no en forma exclusiva, el ensayo deberá reflejar una temática de la zona donde pertenece el centro educativo en el cual estudian las o los alumnos autoras/es del trabajo.



Al mismo tiempo, según informó Emilio Zambrana, Director del INC, podrán participar jóvenes de ambos sexos que actualmente sean estudiantes activos o inactivos de nivel medio de educación (de 3º, 4º. y 5º. año), nacionales o extranjeros, residentes en cualquiera de los municipios de nuestro país, de forma individual, que presenten una investigación original en alguna de las áreas temáticas señaladas del concurso.



Otras bases

Atentos a este otro dato. Los textos de los ensayos deben ser originales y tendrán una extensión mínima de 8 mil palabras mínima y 10 mil máximas, en espacios interlineados, en computadora. Las páginas ocupadas por las notas, la bibliografía o ilustraciones, no se contabilizarán como parte del texto del trabajo.



El material deberá presentarse en original, impreso con dos copias y/o en CD o diskete, en formato carta para enviarse en sobre cerrado, firmado con seudónimo. Y además, según Zambrana, “en su interior deberá contener otro sobre en el que se incluyan los datos del autor o autora (seudónimo, nombre completo, cédula de identidad, centro de estudios, dirección domiciliar, dirección electrónica y teléfono, si poseen)”, detalló.



Los estudiantes inactivos del nivel 3º y 4º año deberán adjuntar constancia del último nivel aprobado. Los originales presentados no serán devueltos al terminar el presente concurso. El plazo finalizará a las 5:00 p.m. del viernes 10 de octubre de 2008.



Los premios

Los ganadores serán acreedores de una Computadora con sus accesorios y un diploma de reconocimiento para el primer lugar. En cuanto al segundo, éste se llevará una bicicleta todo terreno más un diploma de reconocimiento. Para el tercer lugar: una radio grabadora y una mochila provista de materiales escolares, y un diploma de reconocimiento.



Se entregarán cuatro bloques de premios, un bloque por cada grupo de departamentos y regiones autónomas. Primer grupo: RAAN, RAAS, Chontales y Río San Juan; segundo grupo: Rivas, Carazo, Masaya y Granada; tercer grupo: Managua, León, Chinandega y Estelí; y cuarto grupo: Boaco, Matagalpa, Madriz, Nueva Segovia y Jinotega.



El fallo se dará a conocer públicamente en la tercera semana del mes de noviembre 2008. El acto de premiación será en la primera semana de diciembre 2008. Es importante mencionar que el INC se reserva el derecho de publicar las obras ganadoras en la recopilación anual que hace esta institución para tales fines. Asimismo podrá publicarlos en las páginas Web, sin necesidad de solicitar ningún tipo de autorización ni debiendo abonar suma alguna adicional.



El INC también podrá difundir los trabajos premiados y/o podrá utilizar la imagen y el nombre de los participantes premiados ante los medios de comunicación que estime pertinentes.



El jurado para la selección de los ganadores se conformará por especialistas en la temática del concurso, de acuerdo a criterios de calidad. El fallo del mismo será inapelable.



Las obras deberán enviarse por correo postal o entregarse personalmente en la siguiente dirección: Investigaciones Culturales y Científicas, Instituto Nicaragüense de Cultura, 2º piso, antiguo Gran Hotel.



Para mayor información comunicarse al teléfono 2282953, extensión 119, o escribir al correo electrónico: investigaciones_inc@yahoo.com