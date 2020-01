Niegan rumores de divorcio

Cuando todos los titulares de la prensa y del espectáculo daban cuenta del inminente divorcio de la cantante Madonna y su esposo Guy Ritchie, la misma reina del pop parece querer acallar estos rumorcillos. Con las manos entrelazadas y muy feliz fue captada anoche en Nueva York, cuando asistía junto a Guy a una velada muy romántica en el restaurante “La Cesca”, de esa ciudad.



Asimismo, la publicista de la cantante, Liz Rosenberg de Madge, emitió recientemente un comunicado aclarando: “El esposo de Madonna llegó a Nueva York anoche para estar con su esposa y su familia (no en una tentativa de salvar su unión ya que ésta no necesita ser salvada). No hay planes para que Madonna y Guy se divorcien”.



Y aunque son buenos los esfuerzos de Madonna por disipar estos rumores, testigos afirman que tanto la “chica material” como su esposo, no lucieron ayer por la noche sus anillos de boda, y una reciente publicación de Us Weekly asegura que Madonna y Alex Rodríguez, a quien se acusa de ser el tercero en discordia entre esta famosa pareja, habrían mantenido en las últimas horas otro encuentro “sospechoso” en el departamento de la cantante.



www.misdivas.com