"Ser una princesa del pop puede ser una pesadilla"

La cantante australiana Kylie Minogue ha confesado que su vida como princesa del pop puede llegar a ser, a veces, una "pesadilla".



La artista, quien durante meses estuvo recuperándose de un cáncer de mama, admitió en un programa de una emisora británica que en ocasiones le gustaría "escapar" de todo lo que conlleva su profesión como una de las artistas más famosas del mundo.



"Sin duda hay días en los que sólo quiero escaparme y vivir una vida diferente, ya que la mía ha sido tan intensa desde que era adolescente", comentó Minogue.



Ha vivido su sueño



Kylie reconoció que había vivido su "sueño", pero también que algunos días éste podía convertirse en "una pesadilla". "Me gustaría pensar que en algunos momentos podría escaparme de este sueño para luego volver a él. Esto sería lo mejor", dijo.



Sobre los rumores que especulan con que la cantante está planeando adoptar un bebé, señaló que esas "historias" estaban "totalmente fuera de control". "Lo cierto es que no me gusta dar publicidad a ese tipo de cosas porque son personales", aclaró.



La australiana agregó que cuando le preguntaban si quería tener una familia en el futuro, su respuesta era: "Por supuesto. Me encantaría".