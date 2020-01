Recibe la Orden del Imperio Británico

La estrella del pop, Kylie Minogue, quien pasó de ser actriz de comedia a convertirse en una de las artistas musicales más famosas del mundo, fue distinguida recientemente en el Reino Unido por sus servicios a la música.



Una radiante Minogue, que recientemente superó un cáncer de mama, recibió la Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés) del príncipe Carlos, quien sustituyó a la reina Isabel en la ceremonia en el Palacio de Buckingham.



“Es un increíble honor recibir esta distinción. Me siento orgullosa de ser reconocida por hacer algo que me encanta”, dijo.



La cantante australiana se convirtió en una cara famosa en Reino Unido en los años 80, después de aparecer en la serie de TV “Neighbours”.



Tras dejar la popular serie se dedicó a la música, publicando su primer single “Locomotion” en 1987, y ha continuado disfrutando de un gran éxito musical con canciones como “Can’t Get You Out Of My Head” y “Spinning Around”.



En 2005 se le detectó un cáncer de mama, pero regresó a los escenarios tras recuperarse de una operación y de la quimioterapia.



A principios de este año, Minogue recibió una de los principales galardones culturales de Francia, cuando fue nombrada Dama de la Orden de las Artes y de las Letras, por “el placer cultural que ha ofrecido al pueblo francés”, apuntó.