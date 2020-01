Descubren poemas inéditos atribuidos a Neruda

Una serie de poemas inéditos atribuidos a Pablo Neruda dedicados a una mujer a la que varios de sus biógrafos identifican como el último amor del poeta, fueron descubiertos 35 años después de su muerte.



El abogado y coleccionista de libros Nurieldin Hermosilla dijo al diario El Mercurio que el álbum le llegó a través de un librero que a su vez lo compró a una persona no identificada ''por una suma muy alta'', pero no especificada.



El ''Album de Isla Negra'' fue escrito en 1969 en el cercano balneario del mismo nombre, donde Neruda poseía una hermosa casa y donde reposan sus restos frente al mar.



Hermosilla, quien posee una vasta colección de objetos que pertenecieron al escritor, dijo que no tiene duda alguna de la autenticidad de los poemas, porque están escritos con tinta verde, como la casi totalidad de la obra del ganador del premio Nobel de 1971, y por rasgos grafológicos, como la inconfundible letra ''P'' del vate.



No ha habido un pronunciamiento de la Fundación Pablo Neruda, a cargo de la herencia general del poeta, respecto al descubrimiento.



Son 14 páginas con poemas dedicados a Alicia Urrutia, sobrina de la última esposa del poeta, Matilde Urrutia, y según biógrafos como Jorge Edwards, Volodia Teitelboim e Inés María Cardone, su amante en los años finales. Neruda murió en 1973.



''Para que navegues por mi poesía. Para mi querida Alicia. Isla Negra, 1969'', dice la dedicatoria en tinta verde, adornada la página con varias pequeñas flores dibujadas por el mismo autor.



Hermosilla facilitó al diario algunos ejemplos de los versos:



''Aquí en Isla Negra está la ola/ estrellada que trae tu recuerdo/ compañera del cielo. Aquí está el árbol del olvido,/ de él saqué un trozo de madera para grabar tu nombre''.



El poeta, autor de medio centenar de títulos, escribió ''Veinte poemas de amor y una canción desesperada'' (1924), ''Canto general'' (1950) y ''Tercera residencia'' (1947) entre sus obras más reconocidas. Después de su muerte se publicaron obras que mantuvo inéditas e intercambios epistolares que sostuvo con diferentes personajes.