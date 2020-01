Entona melodías de su pueblo

Escultor de melodías, sones y poesías; ha sido la voz de los nicaragüenses dentro y fuera del país; una figura que emana romance y pasión por sus tradiciones pinoleras, que han perdurado durante más de cuatro décadas.



Sin duda nos referimos a Luis Enrique Mejía Godoy, quien el próximo sábado 12 de julio entregará un concierto que ha llamado “Un pueblo en mi voz”.



“Este concierto se planteó desde hace seis meses, por lo cual no tiene nada que ver con la coyuntura de los derechos de autor; va más allá. El sentido real es que me siento orgulloso de tener un pueblo en mi voz: los grandes artistas que se interpretarán. Este concierto no es para determinar ideologías ni banderas”, comenta.



El espectáculo será un homenaje para autores y compositores nicaragüenses de diferentes géneros, que van desde Camilo Zapata hasta Ramón Mejía (Perrozompopo). Se interpretarán boleros, mazurcas, son nica, corridos y habaneras; “se juntarán cuatro generaciones de artistas”, continúa.



Como invitados especiales participarán Otto de la Rocha y Carlos Mejía Godoy. Este concierto promete ser también un homenaje a la identidad y alegría nicaragüenses; un evento que se realizará en celebración de Managua como Capital Iberoamericana de la Cultura.



Mejía Godoy estará acompañado por el grupo Tierra Fértil, Francisco Cedeño en los teclados, Erwing Rayo en la percusión y dos bailarinas profesionales: Amarilys Sosa y Xiomara Blandino, Miss Nicaragua 2007.



Comenta el artista que se realizará una muy breve reseña, hilando cada canción. “Tengo la responsabilidad de hablarle a la gente sobre lo que ha significado la obra de Camilo Zapata, Erwin Kruger, Jorge Isaac Carballo y muchos otros grandes de la música”.



Se interpretarán temas de todas las regiones del país, y por primera vez Luis Enrique cantará en un concierto propio, canciones de Ramón Mejía y Salvador Cardenal.



Compositores y autores homenajeados

La selección no fue fácil, pues hay muchos importantes artistas nicaragüenses. Sin embargo, esta vez el homenaje será para 13 cantautores, entre otros temas anónimos: Camilo Zapata, Erwin Kruger, Justo Santos, Víctor M. Leiva, Carlos Mejía Godoy, Otto de la Rocha, Tino López Guerra, Rafael Gastón Pérez, Carlos Ramón Bermúdez, Ramón Mejía, Salvador Cardenal, Jorge Isaac Carballo y Luis Enrique Mejía Godoy.



También se tomó en cuenta la indiscutible labor de interpretación que han venido desempeñando jóvenes artistas, quienes han destacado con sus voces el arte de los grandes compositores, como es el caso de Luis Pastor González, Juan Solórzano, grupo Arpegios, Los Hijos del Son, La Nueva Compañía, entre otros.



Tome nota

El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 12 de julio en el Teatro Nacional Rubén Darío, a las 7:30 p.m. La admisión tendrá un costo de 250, 200, 150 y 100 córdobas, según localidades.