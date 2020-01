Miss Universo en cuenta regresiva

A menos de una semana de la noche de coronación de Miss Universo, algunas candidatas al título consideran que este concurso es más que un día en la playa, como titula el diario de Vietnam, Thanh Nien Daily, sobre una entrevista con la participante local: Nguyen Thuy Trang.



La belleza vietnamita asegura que el concurso ha sido extremadamente cansado, pero a la vez le ha llenado de alegría gracias a sus nuevas amigas, y de orgullo por representar a su país.



La rutina de una beldad

Según esta entrevista, el día de las concursantes inicia entre las cinco y seis de la mañana, para luego del desayuno empezar las jornadas de maquillaje con el staff de la organización del certamen y ensayos que iniciaron desde el dos de julio (tiempo de Vietnam). Además se realizan ensayos de entrevistas y presentaciones, con los vestidos que planean usar el próximo 14 de julio (13 en Nicaragua), bajo el escrutinio del jurado preliminar que escogerá a las 15 semifinalistas.



Nicas en Vietnam

Hasta hace unos pocos días Thelma era la única nicaragüense en Vietnam. Para su fortuna la comisión de la Organización Miss Nicaragua que había prometido acompañarla llegó ayer a Nha Trang.



Mensaje a Nicaragua

Las palabras de Thelma no se hicieron esperar en su reencuentro con parte de la Organización Miss Nicaragua, y dejó entrever en su mensaje el orgullo que le causa ser la representante de Nicaragua en el certamen.



“Estoy luchando mucho y yo quiero dar esa alegría a mi pueblo.



He aprendido que el ser humano es grande y puede ser mejor y mejor cada día”, dijo antes de asegurar que la “Thelma” que está en Vietnam no es la misma muchacha que ganó la corona de Miss Nicaragua el 23 de febrero de este año.



Lo único que no ha cambiado, según la belleza chinandegana, es el amor que tiene por Nicaragua y la confianza en sí misma de poder desempeñar un buen papel en esta competencia.



Asimismo reiteró su agradecimiento con la Organización Miss Nicaragua, sobre todo a Karen Celebertti, Marcio Tellería, Reneé Fabiola Dávila, Amarylis Soza, Juanes, Xiomara Blandino y a Katty Pulido, quien le dio clases en Miami, entre otros.



Belleza a la vista

Además, Thelma cuenta que entre todas las ochenta candidatas fue escogida para aparecer en la primera fila durante el opening del evento principal del certamen.



Asegura sentirse cansada pero a la vez protegida por Dios, quien le da las energías necesarias para luchar. También cuenta que está más delgada, pero aclara que se alimenta bien y continúa con su rutina de ejercicios.