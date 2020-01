Maná aplaude iniciativa ecológica en México

Fher Olvera, vocalista de la banda Maná, aplaudió la iniciativa del gobierno mexicano de sembrar cinco millones de árboles en esta ciudad, una de las más contaminadas de América Latina.



Sin embargo, advirtió que para que realmente se produzca un beneficio en favor del medioambiente, el gobierno y el público general deben darle al proyecto continuidad.



''Generalmente a las reforestaciones, esa es nuestra experiencia, van las familias juntas, y eso siempre será bueno, pues la única manera de modificar una actitud negativa es predicando con el ejemplo, y es en mucho lo que sucede en una reforestación'', dijo el cantante en un comunicado de prensa difundido el lunes por la agencia Satus Media.



Olvera señaló que felicitó ''personalmente'' al presidente Felipe Calderón por la iniciativa del sábado ''y por supuesto la apoyo'', pero hizo su propia sugerencia:



''Yo propongo que la idea del presidente no termine ese día, ¿por qué lo mexicanos no nos ponemos la meta, durante julio, mes de lluvias, de sembrar y cuidar, al menos un árbol cada uno? Si somos 104 millones de habitantes, imagínate, si le entramos, como se verá México en diez años'', dijo.



''Que la gente se entere de que no se trata de limpiar la conciencia con un día de reforestación, sino de ir ganado cómplices en pro de la naturaleza todos los días''.



Olvera y otros miembros de su grupo se reunieron con el primer ejecutivo en el 2006, días antes de que asumiera el cargo, y lograron un compromiso para que el gobierno federal atendiera varias propuestas que incluyen una reforma educativa en que la ecología será materia regular en las escuelas primarias, se informó entonces.



Desde entonces, Maná tiene una ''excelente relación'' con Calderón, según dijo Olvera a la AP en octubre pasado.



En días recientes el vocalista anunció que el proyecto escolar ya comenzó a tomar forma y que a partir de agosto, en 600 planteles de nivel primario, se estudiará con un libro de ecología que ayudaron a crear integrantes de la Fundación Selva Negra, creada por Maná, y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México.



El proyecto funcionará inicialmente en escuelas de la capital federal.



''Todos podemos ser parte de la solución'', dijo el intérprete de éxitos como ''Labios compartidos'' y ''Dónde jugarán los niños'', que con sus compañeros ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy, entre otros.