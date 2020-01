Madame Butterfly a escena

Una nueva apuesta para cultivar el gusto por la ópera en Nicaragua se estrenará el jueves en la Sala Mayor del Teatro Nacional “Rubén Darío” (TNRD). Se trata de “Madame Buetterfly”, de Giacomo Puccini: ópera en tres actos que data de 1904 y que traslada al espectador a la Nagasaki (Japón) de entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde Puccini ubica el romance entre una geisha (Madame Butterfly) y un marine norteamericano; una historia de amor y tragedia.



Su puesta en escena --que supera los estándares de las óperas antes montadas en nuestro país-- tiene muy optimistas a sus organizadores, al punto de manifestar que este espectáculo podría ubicarse entre los mejores del año, según lo manifestado en conferencia de prensa por Ramón Rodríguez, Director Artístico de Camerata Bach, quien se ubica al frente del ambicioso proyecto musical.



“Es la mejor ópera que se ha montado en Nicaragua”, expresó Rodríguez, no sin omitir lo difícil y costoso de un espectáculo del nivel de “Madame Butterfly”. Prueba de ello es la reunión en escena de un elenco de aproximadamente 75 artistas, en el que se incluyen talentos de Estados Unidos, México, Cuba, Guatemala y Nicaragua.



La escenografía y vestuario son también aspectos a considerar, pues de acuerdo a Rodríguez son elementos esenciales para una representación de calidad. Para el caso particular de “Madame Butterfly” solventaron parte del vestuario de rigor con el apoyo de la Embajada de Japón.



Rodríguez calculó en unos 40 mil dólares el costo del montaje de “Madame Butterfly”, aclarando que aproximadamente el 70 por ciento de los costos es cubierto vía patrocinio. En esta ocasión les apoyan: Enitel, Embajada de Estados Unidos, Holcim, entre otros.



La dirección musical de la ópera está a cargo del estadounidense Leo Wals. La alineación principal de la ópera la conforman: Holy Gasch (Estados Unidos), Octavio Orochena (Nicaragua), Carlos Arturo Galván (Cuba), Luis Girón May (Guatemala), Armando Parra Rodríguez (Cuba) y Arturo Rodríguez (México).



El Coro de Cámara de Nicaragua y elementos del Grupo Lírico aportan también su talento a este espectáculo, que se presentará los días 9 y 10 de julio en el TNRD, a las 7:30 p.m. El precio de la admisión es de 20, 15 y 10 dólares, según localidad.





Solidaridad con Haydée Palacios

Ante la noticia sobre la crítica situación de salud que aqueja a la maestra de generaciones, Haydée Palacios, Ramón Rodríguez manifestó su pesar y al mismo tiempo su solidaridad, comprometiendo la donación de parte de las ganancias recaudadas en taquilla por “Madame Butterfly” para ayudar a la recuperación de doña Haydée, quien ha entregado la mayor parte de su vida al rescate y promoción de nuestro folklore.