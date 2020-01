Nicole Kidman tuvo una nena

AFP



La actriz Nicole Kidman dio a luz ayer lunes en Nashville (Tennessee) a una niña, Sunday Rose, su primera hija biológica y fruto del matrimonio con el cantante de música country Keith Urban.



“Nic dio a luz a nuestra maravillosa beba, Sunday Rose Kidman Urban”, dijo el padre en su sitio web. “Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron”, agregó. “Nos sentimos benditos y agradecidos de compartir hoy esta alegría”.



La beba pesa 2.9 kilos, precisó en un comunicado el agente de Kidman, en Nueva York, Allen Eichhorn. La actriz, de nacionalidad australiana y norteamericana, es madre biológica por primera vez, a los 41 años.



Kidman había adoptado un varón y una niña con su marido anterior, Tom Cruise, tras perder un embarazo en los primeros años del matrimonio, hecho que luego describió como muy traumático. Los actores se divorciaron en 2001.



Su actual marido, el cantante de música country Keith Urban, se encontraba junto a Kidman en el momento del parto. “La madre y su hija están muy bien”, precisó Eichhorn.



Según el semanario People, especializado en la farándula, la pareja permaneció durante las últimas semanas en su residencia de Nashville y se dedicó a esperar el nacimiento en un ambiente distendido.



El matrimonio habita en un barrio residencial cerrado de Nashville. Kidman, quien recibió un Oscar en 2002 por su papel en el film “Las Horas”, casi no salía, más que para ir al gimnasio y a clases de yoga, según la revista.



“Está absolutamente radiante y disfruta del nido y el hogar con Keith, en su nueva casa”, dijo un amigo de la familia a People. “Nunca estuvo tan feliz y en tan buena salud”.



En una entrevista con la radio, Kidman había revelado en junio pasado que Urban la acompañó mucho durante el embarazo, y que incluso asistía con ella a clases destinadas a preparar el nacimiento.



El cantante, padre por primera vez en su vida, había dicho en mayo pasado: “Lo desconocido me excita un montón”.



“¿Qué clase de sentimientos me traerá la paternidad? Estoy seguro de que no puedo ni siquiera imaginármelo, pero estoy ansioso por saberlo”, dijo el artista de 40 años, galardonado en 2006 con un premio Grammy.



El primer gran éxito cinematográfico de Kidman fue “Días de trueno” (1990), filme en el que conoció a Cruise. Pero fue con “Todo por un sueño” (To die for, 1995), de Gus Van Sant, con la que consiguió la aclamación de la crítica; filmes a los que le siguieron “Ojos bien cerrados” (1999), de Stanley Kubrick, y “Dogville” (2003), entre otros.



Los últimos filmes de Kidman fueron “The Invasion”, una historia de ciencia ficción, y “La brújula dorada”, ambos estrenados en 2007.