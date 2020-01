Llevarán al cine obra inédita de García Márquez

Con un guión inédito del escritor colombiano Gabriel García Márquez, comenzará a rodarse este año en México una película bajo la producción de Rodolfo de Anda, quien conocía la obra desde hace años pero pensaba que era de otro autor.



El productor contó que hace varias décadas el cineasta Luis Alcoriza se le acercó para contratarlo como uno de los protagonistas jóvenes de la película, pero que proyecto nunca se concretó.



''Pasaron los años, se murió Luis y un día un amigo abogado me dijo: 'Acabo de conocer al cuate (hombre) que heredó los derechos de todas las obras de Alcoriza''', relató de Anda en entrevista con el diario Reforma.



Entonces recordó el proyecto, ''un western en el que había dos personajes maravillosos, un pistolero viejo y uno joven''.



''Le dije a mi amigo: 'A ver si podemos conseguir el libreto''', recordó.



Y cuando finalmente logró comprar los derechos, alrededor de hace un mes: ''Me enteré de una sorpresa, la historia no era de Alcoriza, era de Gabriel García Márquez''.



El guión es tan antiguo que ni el mismo laureado Nobel de Literatura lo recordaba, por lo que el escritor le pidió que se lo enviara.



''Está muy contento de que la historia se lleve al celuloide, pues desde un principio fue hecha con esa intención'', indicó.



No se especificó la fecha en que iniciaría el rodaje.



''Todavía no sabemos quién dirigiría, ahorita la compré para hacerla yo, pero igual manejo las cosas distintas, si como productor me conviene contratar a otro actor, igual llevo a otro actor'', dijo De Anda.



En esos planes podría incluir a alguno de los más importantes actores nacionales como Gael García Bernal o Diego Luna, pero todavía no es seguro, aclaró.



Actualmente De Anda produce la serie de acción basada en un cómic, ''El pantera'', y se espera que actúe en la cinta ''Érase una vez en Durango'' que comenzará a rodarse en los próximos meses.