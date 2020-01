Luis Miguel y Arámbula esperan otro bebé

El cantante LuisMiguel y la actriz Aracely Arámbula esperan un segundo bebé.



Así lo confirmó la pareja a la revista ¡Hola!, en medio de constantes rumores de que su relación está por terminar.



El llamado ''Sol de México'' y su pareja posaron elegantemente vestidos para la portada de la publicación con el hijo de ambos, Miguel, quien ya tiene un año y medio.



La portada, publicada en el sitio web de la publicación, no establece cuántos meses de embarazo tendría Arámbula, quien usa un escotado vestido verde con un fajín negro.



La actriz posa sonriente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el niño, pero con ambas manos sobre la barriga, parcialmente oculta por la pierna de Miguel.



LuisMiguel sostiene a su hijo con una sonrisa más bien tímida o austera y viste, como muchas veces, chaqueta negra y camisa blanca. El niño, quien señala hacia el frente, viste un conjunto de camisa manga corta, pantalón a la rodilla y zapatos con cordones, todo en color crema.



LuisMiguel habló de su familia en mayo durante la presentación de su más reciente disco, ''Cómplices''.



Entonces, el intérprete de éxitos como ''Entrégate'', ''Un hombre busca a una mujer'' y ''La incondicional'' afirmó que la paternidad lo había cambiado.



''Hay un aspecto del amor que no conocía: el amor de padre. Eso me ha hecho ver las cosas de otra forma. Ese impacto que ha tenido en la vida personal lo ha tenido también en la vida profesional'', manifestó.



En ese momento se le preguntó si había vuelto a ser ''un soltero codiciado'', a lo que de inmediato reaccionó con un ''¡Ehhh! Eso forma parte de mi vida personal y privada''.



''Especulan demasiado, crean demasiadas historias que no son ciertas. Hay que tener mucho cuidado porque nos estamos distanciando'', advirtió en rueda de prensa en referencia a su relación con los medios de comunicación.



LuisMiguel, a quien se le ha vinculado sentimentalmente con la cantante Mariah Carey, la modelo Daisy Fuentes y la periodista Myrka Dellanos, recientemente acaparó la atención de los medios sensacionalistas por su acercamiento con Michelle Salas, hija que habría procreado con la cantante y actriz Stephanie Salas y a quien según la prensa rosa reconoció a los 18 años.



El artista ha vendido más de 55 millones de discos y recibido premios que incluyen cinco Grammy y cuatro Latin Grammy. Y ha cantado con personalidades que van desde Sheena Easton hasta Frank Sinatra.