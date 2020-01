Preparan Festival Latino

La cuarta edición del Festival Latino ya tiene reservada fecha en el calendario. Los días 5 y 6 de septiembre, Nicaragua recibirá a seis exponentes internacionales de la música pop, según nos adelantó Tamara Montes, Gerente de Eventos Especiales de Claro, marca patrocinadora de este encuentro musical.



La novedad este año es precisamente la decisión de ampliar a dos días la fiesta latina, que durante sus tres ediciones anteriores ha puesto a ídolos latinos en nuestros escenarios. Esa disposición fue tomada por los organizadores con el propósito de que los nicas disfruten más de los artistas invitados.





Los invitados son…

Montes aclaró que aún no han definido el elenco de artistas internacionales y nacionales que protagonizarán el Festival Latino 2008. No obstante, nos proporcionó la lista de estrellas entre quienes están decidiendo la alineación final y encontramos a: Alejandra Guzmán, Nigga, Motel, Kudai, La Nueva Banda Timbiriche, Allison, Jonas Brothers, Fanny Lu, entre otros.



Comentó que este año buscan poner en tarima a talento, nuevo por lo que definitivamente La Quinta Estación, grupo que durante dos ediciones fue parte del atractivo musical del Festival, no figura entre las opciones 2008.



De enviar invitación a alguno de los famosos internacionales que antes han sido parte del festival, estos serían Reik y Reyli; pero a como dijo Montes: “Todo depende de lo que los jóvenes están prefiriendo en este momento”. Eso lo determinarán a través de sondeos de radios con programación de corte juvenil.



As que serán los jóvenes y sus gustos expresados por medio de sus solicitudes musicales a las radioemisoras, os que determinarán a quiénes veremos actuar en vivo, en septiembre próximo en la Zona Claro, que de momento, expresó Montes, es la primera opción de local que tienen.



En cuanto a los representantes nacionales, Montes reveló el interés de Claro por que sean los mismos nicas quienes participen en la selección de las dos bandas que actuarán en el espectáculo. Así que pendientes, porque ustedes podrían ser los responsables de llevar a su banda favorita al escenario del Festival Latino 2008.