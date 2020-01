Pese a la lluvia, los juigalpinos se desbordaron el pasado sábado 5 de julio para disfrutar del gran concierto del Pepsi Music on Tour 2008, realizado en la hermosa ciudad de Juigalpa.



El grupo La Gran Ciudad fue la encargada de abrir el concierto, seguido de Éxodo, Q69K, Milly Majuc y Malos Hábitos, cerrando con broche de oro el talentoso DJ Fire, originario de Santo Tomás, Chontales. Por toda la geografía continúan impactando los excelentes y juveniles conciertos Pepsi Music on Tour, que desde el pasado año inició con mucho acierto la Embotelladora Nacional (ENSA) y su marca Pepsi, con el fin de cumplir su compromiso de promover el talento musical de la juventud nicaragüense.



En su segunda edición 2008, el Pepsi Music on Tour le abrió las puertas a otros jóvenes revelaciones, deseosos de hacer realidad muchos sueños, entre ellos: Malos Hábitos, Milly Majuc, Q69K, Éxodo y la Gran Ciudad, una banda local de la ciudad de Juigalpa.



Los Pepsi Music on Tour tienen la misión de fortalecer la conexión del sabor impactante de Pepsi con la juventud y los consumidores, a través de la música; juventud que sueña con alcanzar una estrella dentro de la gran cantera de talentos del pentagrama musical nacional. Año con año Pepsi realiza sus giras musicales con jóvenes talentos, seleccionados de acuerdo a la preferencia de los nicaragüenses que les dieron su voto de confianza en su rumbo al éxito.



Es por ello que los Pepsi Music on Tour son una ventana de expresión de fácil acceso para todos. En cada uno de ellos las bandas tienen la oportunidad de exponer sus propias rolas, cargadas de originalidad, sentimientos, habilidad y experiencia.