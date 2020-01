Jamie Lynn Spears presenta a su hija Maddie

Unas semanas después de dar a luz a su hija Maddie Briann, Jamie Lynn Spears exhibe a su recién nacida, relata detalles de su parto ''perfecto'' y sus deseos de ser un ama de casa sureña.



Spears y su prometido Casey Aldridge tuvieron a Maddie en un hospital de McComb, Misisipí, el 19 de junio. La hermana menor de Britney Spears posa con la niña en la portada de la revista OK! como se anticipaba, dado el hecho de que anunció su embarazo a la misma publicación y según reportes recibiría un jugoso cheque por fotografías exclusivas de su bebita.



Las fotos se tomaron en la casa de la pareja en Misisipí. La revista no comenta sobre los términos de sus acuerdos con celebridades.



En una entrevista con OK!, la joven de 17 años dijo haber estado nerviosa por el parto pero que ''todo encajó. Estaba llegando a la hora prevista. Tuve un embarazo perfecto y un parto perfecto. Fue una bendición''.



"Fue un día tan grande"



Jamie Lynn dijo que el ver a Aldridge, un cavador de zanjas de Liberty, Misisipí, cargando a Maddie por primera vez ''fue lo más increíble... El estaba tan feliz, y eso me hizo la persona más feliz del mundo''.



La familia inmediata de Jamie Lynn, incluida su hermana mayor, estuvieron allí para el nacimiento, aunque Aldridge era el único que pudo entrar a la sala de parto.



''Fue un día tan grande'', relató. ''Y el poder tener a mi hermana ahí, a toda la familia ahí, significó mucho para mí. Todos viajaron para celebrar''.



Lynne Spears, quien ya era abuela de los dos hijos de Britney, le dijo a la publicación: ''Uno siempre olvida lo pequeños que son, y entonces los carga. Ronroneé como un gatito, y recuerdo haber dicho, 'Jamie Lynn, es tan hermosa'''.



Jamie Lynn cree que Maddie se parece a su papá. ''Aunque me encantaría que se parezca a mí, (pues) acabo de cargarla por nueve meses, ¡se parece a Casey! El me lo recuerda todos los días'', expresó.



Dijo que Maddie duerme en un moisés en la habitación de la pareja porque ''no está lista para colocarla (en su cuarto) al otro lado de la casa''. Señaló que Lynne Spears es una abuela práctica.



''Mama ha estado aquí un montón'', indicó. ''Quiere ver a la bebé todo el tiempo. Me dijo que los doctores siempre serán muy estrictos y dirán ,'no hagas esto y no hagas aquello'. Simplemente sigue tus instintos. Tú eres la madre y tú sabes lo que tu bebé necesita. Eso es lo que yo he hecho y parece haber funcionado''.



Jamie Lynn, quien recientemente protagonizó en la serie de Nickelodeon ''Zoey 101'', dijo que planea criar a Maddie en el sur del país, donde ''el foco está en la familia''.



''Me encantaría ser una mamá que lleva a sus hijos a jugar fútbol'', manifestó. ''Aquí no tienen fútbol, pero me encantaría ser una mamá que lleva a sus hijos a jugar softball''.