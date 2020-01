La agrupación musical capitalina de rock, conocida como "Malos Hábitos", presentará mañana su nueva producción titulada: “Y voy a cambiar”, que aborda el tema del voto ciudadano, para motivar a la juventud nicaragüense a tomar conciencia de la necesidad de participar cívicamente, involucrarse y asumir sus responsabilidades ciudadanas de cara a los comicios electorales municipales a efectuarse en noviembre.



El lanzamiento de la nueva canción es parte del exitoso proyecto "soy parte del futuro de mi cuidad y ¿vos?", que implementa la Fundación Nicaragua Nuestra, con el auspicio del Programa de Transparencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el cual se realiza con el objetivo de apoyar a los jóvenes y a la ciudadanía en general, para que puedan obtener información de los lugares en donde pueden ejercer su derecho a votar.



"Me levanté otra vez, no quiero ya dormir, esta pereza es la torpeza que hay en mi país, no puedo ya esperar, que alguien lo haga por mí, la indiferencia es la torpeza que hay en mi país...”, reza la primera estrofa de la nueva producción cuyo y principal objetivo es el despertar cívico de la juventud para que asuman su voto.



Durante el lanzamiento de la canción, Malos Hábitos deleitará a los asistentes con una muestra de su repertorio. El evento inicia a las a las 6:30 p.m. en el centro de compras Multicentro Las Américas.